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Güney Kıbrıs 10’uncu Parseldeki Teyit Sondajı İçin Navtex

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“Glafkos” yatağında bir teyit sondajı yapılması amacıyla bir Navtex yayımladığı haber verildi.
Güney Kıbrıs 10’uncu Parseldeki Teyit Sondajı İçin Navtex

Güney Kıbrıs’taki “Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nin, Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu tarafından sözde Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde bulunan 10’uncu parseldeki “Glafkos” yatağında bir teyit sondajı yapılması amacıyla bir Navtex yayımladığı haber verildi.


Haravgi gazetesi, teyit sondajının, Covid-19 pandemisinden ötürü yaşanan gecikmelerin ardından sözde Rum MEB’indeki araştırma faaliyetlerinin yeniden başlamasına işaret ettiğini yazdı. Gazete,  denizcilere yapılan uyarıyla birlikte, 33-37N 031-22E, 33-37N 032-11E, 33-17N 032-1E ve 33-17N 031-22E koordinatlarıyla belirlenen bölgenin, 19 Kasım-22 Ocak tarihleri arasında ön hazırlık çalışmaları ve sondaj faaliyetleri yapılması amacıyla bağlandığını duyurdu.


Gazete, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm sürecin 2-3 ay süreceğini, araştırma sondajının sonuçlarının da 2022 yılının Şubat ile Mart ayında çıkmasının beklendiğini dile getirdiğini anımsattı.


Alithia gazetesi ise haberinde, bahse konu konsorsiyum tarafından 2019 yılında “Glafkos” yatağında yapılan araştırma sondajının, 5-8 trilyon ayak küp doğal gaz içerdiği tahmin edilen bir doğal gaz yatağı bulunmasına yol açtığını anımsattı. 

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