Güney Kıbrıs 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planlıyor

Güney Kıbrıs’ın yaklaşan yaz ayları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planladığı belirtildi.
Alithia gazetesi Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara bağlı olarak artık Rus helikopterlerinin Rum Orman Dairesi’nin emrinde olmayacağını yazdı.
Yangın söndürme amaçlı olarak Güney Kıbrıs’ın 4 hava unsuru ile hava-savunmasını geliştirmek istediğini yazan gazete, uçuş unsurlarının mayıs ayının sonuna kadar kiralanmasının hedeflendiğini belirtti.
Gazete haberinde, 2 İspanyol Air Tractor helikopterinin de mayıs ayı içerisinde gelmesinin beklendiğini yazdı.
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