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Güney Kıbrıs 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planlıyor

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 Güney Kıbrıs’ın yaklaşan yaz ayları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak  2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs 2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planlıyor

 Güney Kıbrıs’ın yaklaşan yaz ayları nedeniyle yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak  2 adet helikopter ile 2 adet uçak temin etmeyi planladığı belirtildi.

Alithia gazetesi Avrupa Birliği’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara bağlı olarak artık Rus helikopterlerinin Rum Orman Dairesi’nin emrinde olmayacağını yazdı.

Yangın söndürme amaçlı olarak Güney Kıbrıs’ın 4 hava unsuru ile hava-savunmasını geliştirmek istediğini yazan gazete, uçuş unsurlarının mayıs ayının sonuna kadar kiralanmasının hedeflendiğini belirtti.

Gazete haberinde, 2 İspanyol Air Tractor helikopterinin de mayıs ayı içerisinde gelmesinin beklendiğini yazdı.

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