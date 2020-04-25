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Güney Kıbrıs: 2 bin 467 test, 6 yeni vaka

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Güney Kıbrıs: 2 bin 467 test, 6 yeni vaka
Güney Kıbrıs: 2 bin 467 test, 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs: 2 bin 467 test, 6 yeni vaka...

Güney Kıbrıs’ta bugün 6 yeni vakanın daha tespit edildiği açıklandı.

Bugün 2 bin 467 test yapıldığı da belirtildi.Toplam vaka sayısının 810’a yükseldiği Güney Kıbrıs’ta bugün can kaybı olmadı.

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