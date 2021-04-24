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Güney Kıbrıs 2 hafta süreyle tam kapanıyor

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Güney Kıbrıs’ta son günlerde yüksek seyreden Covid-19 vakaları, iki haftalık tam kapanmayı getirdi.
Güney Kıbrıs 2 hafta süreyle tam kapanıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde yüksek seyreden Covid-19 vakaları, iki haftalık tam kapanmayı getirdi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ilgili haberi manşetlerinden aktarırken, Pazartesi günü tam kapanma yönünde herhangi bir karar yokken, epidemiyolojik görüntünün kötüleşmesi (yüzde 1,33’lük pozitiflik oranına ulaşması) üzerine yetkili birimlerin de istişareleri sonucu üçüncü kez tam kapanma kararı alındığını yazdı.

Gazete, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun açıkladığı, 26 Nisan-10 Mayıs arasında geçerli olacak tedbirleri özetle şöyle aktardı:

“1- Güney Kıbrıs genelinde akşam 21:00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. İş yerlerine gidişler ve acil durumlar için tıp merkezi, hastane, eczane veya veterinere gidişler bu yasaktan muaf.

2- Vatandaşlar gün içerisinde yalnızca bir kez 8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecekler.

3- Özel veya kamusal alanda olduğuna bakılmaksızın tüm iç veya dış mekan toplantıları ile halka açık ve sosyal etkinler yasak olacak.

4- Sadece Paskalya Pazarına özel olmak kaydıyla, 2 Mayıs Pazar günü evlerde daimi olarak ikamet edenlere ek olarak, yalnızca iki aileden ve evdeki toplam kişi sayısı çocuklar dahil 10’u geçmeyecek şekilde toplanılabilecek.

5- Dini bölgelerdeki ibadetler insanların katılımı olmadan yapılacak.

6- Düğün, vaftiz ve cenaze gibi etkinlikler en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılacak.

7- Kararnameyle belirlenecek elzem ve diğer servisler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin en az yüzde 20’si uzaktan çalışacak.

8- Tüm yeme-içme yerlerinin çalışmaları paket servis ve take away hizmetleri haricinde askıya alınıyor. Akşam saat 9’dan sonra yalnızca paket servise izin verilecek. 

9- Yiyecek ve gıda perakendecileri ile temel ürünlerin satışını yapan perakendeciler hariç, tüm perakende satış yapan işletmelerin faaliyetleri askıya alınıyor.

10- Berber, kuaför, güzellik merkezleri, spor salonları, dans okulları ve diğer spor okullarının faaliyetlerine ara veriliyor.”.

KİLİSE İLE EĞLENCE MERKEZLERİ KARARLARDAN HOŞNUT DEĞİL

Gazete devamla, Sen Sinod Meclisi’nin, Rum Ortodoks Kilisesi’nin ve eğlence merkezi sahiplerinin kararlardan hoşnut olmadıklarını yazdı.

Habere göre Sen Sinod Meclisi ile Rum Ortodoks Kilisesi üyeleri, Paskalya yortusu nedeniyle düzenlenecek ayinlere katılımın yasaklanmasına tepki gösterirken, eğlence merkezi sahipleri de bir yıl içerisinde üçüncü kez kapatıldıklarını ve bazılarının eğlence merkezlerini bir daha açamayabileceklerini ifade etti.

Gazete, Sen Sinod Meclisi ile Rum Ortodoks Kilisesi’nin tepkisi üzerine Rum Sağlık Bakanlığı’nın yalnızca Kutsal Hafta’ya mahsus olmak üzere, en az üç hafta önce Covid-19 aşısının en azından ilk dozunu yaptırmış olan kişilerin, en fazla 50 kişi olacak şekilde ayinlere katılmasına izin verdiğini yazdı.

AB İÇERİSİNDE AŞI OLMAYI EN FAZLA REDDEDEN ÜLKE GÜNEY KIBRIS

Gazete, bir başka haberinde ise AB ülkeleri içerisinde aşı olmayı en fazla reddeden ülkenin Güney Kıbrıs olduğunu yazdı.

Habere göre Eurobarometre araştırması, Güney Kıbrıs’ta yüzde 26’lık kesimin kesinlikle aşı olmak istemediğini ortaya koydu. Yüzde 40’lık kesim de daha geç zamanda aşılanmak istediğini belirtti.

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