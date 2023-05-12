Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finalde

Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finale çıktı.
İngiltere’nin Liverpool kentinde dün akşam gerçekleştirilen ikinci yarı finallere Güney Kıbrıs’ı temsilen katılan 24 yaşındaki Andrew Lambrou, büyük finalde yarışmaya hak kazandı.
Sahnede “Break A Broken Heart” şarkısını seslendiren Lambrou’nun performansı izleyicilerden tam not aldı. Lambrou hem şarkısıyla hem de sahne performansıyla büyük bir başarı elde etti.
Liverpool’da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist salı günü belli olmuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre, yarı finale kalan ilk 10 ülke oldu.
Dün akşam gerçekleşen ikinci yarı finalde 16 ülke performans sergiledi. Arnavutluk, Kıbrıs, Estonya, Belçika, Avusturya, Litvanya, Polonya, Avusturalya, Ermenistan ve Slovenya ikinci yarı finalde ilk 10’a girmeyi başardı.
Yarın akşam gerçekleşecek büyük final ile 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazananı belli olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.