  • BIST 4.795,61
  • Altın 1266.515
  • Dolar 19.4971
  • Euro 21.2058
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finalde

» »
Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finalde
Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finalde

 Güney Kıbrıs, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nda büyük finale çıktı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde dün akşam gerçekleştirilen ikinci yarı finallere Güney Kıbrıs’ı temsilen katılan 24 yaşındaki Andrew Lambrou, büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

Sahnede “Break A Broken Heart” şarkısını seslendiren Lambrou’nun performansı izleyicilerden tam not aldı. Lambrou hem şarkısıyla hem de sahne performansıyla büyük bir başarı elde etti.

 

Liverpool’da düzenlenen şarkı yarışmasında finalde yarışacak ilk 10 finalist salı günü belli olmuştu. Norveç, İsveç, Finlandiya, Sırbistan, Moldova, Portekiz, İsrail, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve İsviçre, yarı finale kalan ilk 10 ülke oldu.

Dün akşam gerçekleşen ikinci yarı finalde 16 ülke performans sergiledi. Arnavutluk, Kıbrıs, Estonya, Belçika, Avusturya, Litvanya, Polonya, Avusturalya, Ermenistan ve Slovenya ikinci yarı finalde ilk 10’a girmeyi başardı.

Yarın akşam gerçekleşecek büyük final ile 2023 Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazananı belli olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty, Nikos Hristodulidis’le görüştü11 Mayıs 2023 Perşembe 13:05
  • Yunanistan’daki seçim için Güney Kıbrıs’ta 5 sandık kuruluyor11 Mayıs 2023 Perşembe 12:46
  • Hristodulidis İsrail'e bugün gidiyor11 Mayıs 2023 Perşembe 12:21
  • Rum Narkotik Şube Sorumlusu Sergidis'ten uyuşturucu verileriyle ilgili açıklama10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:26
  • Rum hükümeti Maraş’taki mal satışlarını engellemenin yollarını arıyor09 Mayıs 2023 Salı 13:40
  • “Afrodit” yatağının geliştirilmesi yine ertelendi09 Mayıs 2023 Salı 11:41
  • Güney’de seyyar hız tespit kamerası aracına maskeliler saldırdı, bir kişi yaralandı08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:45
  • Nikos Hristodulidis ve Annita Dimitriou görüşmesinde Maraş’taki taşınmaz mülkler konusu masaya yatırıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:59
  • Baf Havaalanı'nda gümrüğe bildirilmemiş 400 bin Euro tespit edildi08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:39
  • Lefkoşa’nın üç boyutlu dijital ikizi yapılıyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti