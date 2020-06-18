Güney Kıbrıs 30 Ülkeden Turist Kabul Edecek

Güney Kıbrıs’ın, Cumartesi gününden itibaren 30 ülkeden turist kabul edeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs 30’u Aşkın Ülkeden Turist Kabul Edecek” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Bilim Kurulu’nun hazırladığı ve nihai karar alınmasından önce muhtemelen gözden geçirilecek ön sınıflandırma temelinde, Cumartesiden itibaren 30’u aşkın ülkeden turist kabul edeceğin yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sınırlarını birçok Avrupa ülkesine açacağını, A kategorisine Fransa, İtalya ve Belçika’yı da dahil ettiğini belirtti.

Bilim Kurulu’nun, güncelleştirilmiş verileri, Rum Başkanlığı’nda Cumartesi gerçekleştirilecek toplantıda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunmasının da beklendiğini yazan gazete, Anastasiadis’in, ülkenin epidemiyolojik görüntüsü hakkında da bilgilendirileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın turist kabul edeceği ve kategorilere eklediği ülkelere de yer veren gazete, koronavirüs testi gerekli olmayan A kategorisine 20’yi aşkın ülkeyi dahil edeceğini, bunlar arasında Avustralya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Malta, Norveç, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Güney Kore; yolculardan belge istenecek B kategorisinde ise önümüzdeki 24 saat içerisinde herhangi bir değişiklik olmaması halinde, Belçika, Fransa, İsrail, İtalya, Lübnan, Ürdün, Hollanda, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğunu yazdı.

BİR HAFTADA 85 UÇUŞ, 7 BİN YOLCU

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs’ta, pandemi nedeniyle 21 Mart’ta kapanan havalimanlarının açıldığı ilk hafta, Larnaka Havalimanı’na gelen ve buradan giden toplam 85 uçuş yapıldığını, bu seferlerle 7 bin yolcunun taşındığını yazdı.

Gazete Hermes Airport’un bilgilerine dayanarak Larnaka Havalimanı’nın açıldığı 9 Haziran’dan 15 Haziran’a kadar, toplam 85 uçuşun gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre 42 uçuşla Güney Kıbrıs’a 2 bin 950 yolcu gelirken, 43 uçuşla da Güney Kıbrıs’tan 4 bin 39 yolcu ayrıldı.

Ülkelerine geri dönen kişilerle ilgili uçuşlardan da söz eden gazete, geliş ve gidiş yönünde olmak üzere toplam 19 uçuşun gerçekleştirildiğini ve toplam 1299 yolcunun taşındığını yazdı. Gazete, Larnaka Havalimanı’na gelen 9 uçuşla 618 kişi, Larnaka Havalimanı’ndan gerçekleştirilen 10 uçuşla ise 608 kişinin taşındığını belirtti.

Habere göre geri dönüş uçuşu gerçekleştirilen ülkeler ise Mısır, Katar, Romanya, Güney Afrika, Ukrayna ve Birleşik Krallık oldu.

PERDİOS: “TURİSTLERİN SADECE YÜZDE 30’U GELECEK”

Haravgi gazetesine göre Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, bu yılki turizmin kuşkusuz Güney Kıbrıs açısından zor olacağını belirtti.

Güney Kıbrıs’a geçen yıl gelen 4 milyon turistten bu yıl sadece yüzde 30’nun gelme olanağına sahip olacağını belirten Perdios, bu yıl beklenen turistlerin yüzde 50’sinin İngiltere ve Rusya gibi geleneksel pazarlardan, yüzde 35’nin Almanya, İskandinav ülkeleri, İsrail ve Yunanistan’dan, yüzde 15’nin ise yerli olmasının beklendiğini ifade etti.