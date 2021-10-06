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Güney Kıbrıs 5 Ülke Adına Mülteci Sorunuyla İlgili Öneri Sunacak

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Güney Kıbrıs 5 Ülke Adına Mülteci Sorunuyla İlgili Öneri Sunacak
Güney Kıbrıs 5 Ülke Adına Mülteci Sorunuyla İlgili Öneri Sunacak

Güney Kıbrıs’ın Malta, Yunanistan, İtalya ve İspanya’nın dahil olduğu 5 Akdeniz ülkesi adına, AB’ye mülteci sorunuyla ilgili öneri sunacağı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Rum Meclisi Dışişleri ve Avrupa İşleri Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada önerinin üç tedbirden oluştuğunu ve bunların; AB’nin dış sınırlarının korunması ve Yeşil Hattın gözetimi, Komisyon tarafından bir dizi üçüncü ülke ile mültecilerin iadesine yönelik anlaşma imzalanması ve AB’deki tüm mekanizmaların, daha fazla mülteci iadesi yapılabilmesi için aktive edilmesi olduğunu söyledi.

Habere göre Nuris, nihai hedefin yeni AB Göç ve Sığınma Paktı’nın benimsenmesi olduğunu kaydetti.

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