Güney Kıbrıs AB İçerisinde İşsizliğin En Fazla Olduğu Üçüncü Ülke

Güney Kıbrıs’ın, AB ülkeleri içerisinde işsizliğin en fazla olduğu üçüncü ülke olduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın, AB ülkeleri içerisinde işsizliğin en fazla olduğu üçüncü ülke olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak AB ülkeleri içerisinde en fazla işsizlik oranının yüzde 24,8 ile İspanya, yüzde 23,8 ile Yunanistan ve 13,7 ile Güney Kıbrıs’ta olduğunu yazdı.

Haberde, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine göreyse, geçen ayki kayıtlı işsiz sayısının 32 bin 933 kişi olduğu kaydedildi.