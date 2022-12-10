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Güney Kıbrıs, AB içerisindeki ölümlü iş kazalarında birinci sırada

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Güney Kıbrıs’ın ölümlü iş kazaları konusunda AB üye devletleri arasında “olumsuz” bir birinciliğe sahip olduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs, AB içerisindeki ölümlü iş kazalarında birinci sırada

Fileleftheros gazetesi, Eurostat’ın 2020 yılıyla ilgili yayımladığı verilerden yola çıkarak, Eurostat’ın Güney Kıbrıs’ı, 100 bin işçi bazında, ölümlü iş kazalarıyla ilgili listenin başına yerleştirdiğini ve 2020 yılında Güney Kıbrıs’la ilgili ölüm oranının yüzde 4,45 olduğunu kaydetti.

Bunu yüzde 3,68 oranıyla Bulgaristan’ın izlediğini ifade eden gazete, ölümlü iş kazalarıyla ilgili AB ortalamasının ise yüzde 1,7 olduğuna dikkati çekti.

Gazetenin iletişime geçtiği “İş Teftiş Departmanı” yetkilisi ise açıklamasında, Eurostat’ın yayımladığı verileri doğrulasa da, rakamların gerçeğin tümünü söylemediğini ifade ederek, iş kazaları endeksinin 2017 yılından bugüne kadarki düşme eğilimini bu tezine gerekçe olarak gösterdi.

Gazete söz konusu yetkilinin gazeteyle paylaştığı verilere göre, 2019 yılında Güney Kıbrıs’ta iş kazasından ötürü 10 kişinin, 2020 yılında 16 kişinin, 2021 yılında 5 kişinin, 2022 yılında ise 8 kişinin hayatını kaybettiğini ekledi.

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