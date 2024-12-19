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Güney Kıbrıs ABD askeri eğitim listesinde

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Güney Kıbrıs’ın, ABD himayesindeki çok taraflı tatbikatlara katılan ülkeler listesinde yer aldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs ABD askeri eğitim listesinde

Haravgi gazetesi, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in sosyal medya üzerinden yaptığı konuyla ilgili açıklamasına yer verdi. Habere göre, Letimbiotis, ABD Temsilciler Meclisi'nin Güney Kıbrıs'ın ABD himayesindeki çok taraflı tatbikatlara katılımıyla ilgili bir değişikliği onaylamasını çok önemli olarak nitelendirdi.

Letimbiotis, ABD’nin 2025 savunma bütçesinin, Senato tarafından oylanmasıyla, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ilişkilerin derinleşmesi ve güçlendirilmesi için önemli bir adımın daha gerçekleşmiş olacağını ifade etti.

Konstantinos Letimbiotis, savunma bütçesinin, ABD Senatosu’nun büyük bir çoğunluğu tarafından (85 evet, 14 hayır) onaylandığını ve yürürlüğe girmesi ve imzalaması için de ABD Başkanı’na hemen iletildiğini belirtti. 

Letimbiotis, ABD himayesindeki çok taraflı askeri eğitim programlarına katılım kriterlerini karşılayan ülkeler listesine dahil edilen Güney Kıbrıs’ın bu ülkeler listesine dahil edilen ancak NATO ve Barış İçin Ortaklık’a dahil olmayan tek ülke olacağını da ifade etti.

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