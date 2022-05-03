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Güney Kıbrıs, AB'de Nüfusunun Tamamına 5G Hizmeti Sunan İlk Ülke

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Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği (AB) içerisinde, nüfusunun tamamına 5G hizmeti sunan ilk ülke olduğu belirtildi.
Güney Kıbrıs, AB'de Nüfusunun Tamamına 5G Hizmeti Sunan İlk Ülke

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği (AB) içerisinde, nüfusunun tamamına 5G hizmeti sunan ilk ülke olduğu belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, Limasol’a bağlı Sikopetra köyünde yapılan çalışmalarla birlikte, Rum Telekomünikasyon Dairesinin (CYTA) 5G ağıyla ilgili çalışmalarının tamamlandığını ve Güney Kıbrıs’ın, AB içerisinde, nüfusunun tamamına 5G hizmeti sunan ilk ülke olduğunu yazdı.

5G ağına ait son antenin dün Sikopetra köyünde hizmete girmesi dolayısıyla bir tören düzenlendiğini ifade eden gazete, CYTA Yönetim Kurulu Başkanı Mihalidis Yoannidis’in yaptığı açıklamada, Avrupa’daki başka hiçbir ülkenin henüz 5G teknolojisiyle nüfusunun tamamına hizmet sunmayı başaramadığını, bununla birlikte Kıbrıslı Rumların tümünün dijital dönüşüme katılmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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