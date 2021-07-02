Güney Kıbrıs AB'de yeniden kırmızı bölgede, barikatlar yeniden kapanabilir mi?

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC), Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Güney Kıbrıs’ı yeniden kırmızı bölgeye aldığı bildirildi.

Rum haber kaynakları, ECDC’nin Güney Kıbrıs’ı kırmızı bölgeye almasının adadaki epidemiyolojik verilerin değişmesini yansıttığını ve bunun da, turizme olumsuz etki yapacağını duyurdu.

Güneyde Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasında, 37 bin 450 test yapıldığı ve 473 yeni vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

NE OLACAK?

Güney Kıbrıs AB'de yeniden kırmızı bölgeye alınması ile kuzey ve güney arasında bulunan geçiş noktalarında nasıl bir uygulama olacağı merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel vakaların artması durumunda barikatların yeniden kapanabileceğini söylemişti.