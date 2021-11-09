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Güney Kıbrıs adına sıvılaştırılmış doğal gazdan yakıt gaz üretimi!

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Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada, Vasilikos'ta elektrik enerjisi üretmek için sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yakıtın gaz haline dönüştürecek gemide inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Güney Kıbrıs adına sıvılaştırılmış doğal gazdan yakıt gaz üretimi!

Pazartesi günü yapılan resmi açıklamada, Vasilikos'ta elektrik enerjisi üretmek için sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) yakıtın gaz haline dönüştürecek gemide inşaat çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İnşaatın başladığını ifade eden çelik kesme töreni, 29 Ekim'de Çin'in Şanghay kentindeki Cosco'nun tersanelerinde gerçekleştirildi.

Yüzer, Depolama, Gazlaştırma Ünitesi (FSRU), teslim edilmesinin ardından Vasilikos'a yanaşacak. Diğer taşıyıcılardan LNG alacak, LNG'yi gaza dönüştürecek ve ardından gaz kısa bir boru hattıyla Vasilikos enerji santraline karada taşınacak.

Açıklamada, 'Etyfa Prometheas' olarak adlandırılan geminin bir LNG taşıyıcısı olarak faaliyet göstermesine ve dünyanın dört bir yanına gidebilmesine olanak tanıyacak. Gemi aynı zamanda Güney Kıbrıs gemi sicilinde kayıtlı durumda.

Projenin tamamı 2023'ün ilk yarısında teslim edilecek.

Parasal değeri olarak, Kıbrıs'ta şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük enerji projesi olarak tanımlanıyor.


Cyprus Mail.
Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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