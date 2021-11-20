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Güney Kıbrıs Avrupa Uzay Haritasına Girdi

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Güney Kıbrıs Avrupa Uzay Haritasına Girdi
Güney Kıbrıs Avrupa Uzay Haritasına Girdi

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliği anlaşması imzalayarak Avrupa uzay haritasına girdiği bildirildi.


Alihtia’nın haberine göre 18-19 Kasım’da Portekiz’de düzenlenen Avrupa Uzay Ajansı toplantısında imzalanan anlaşmaya Rum yönetimi adına Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Bakanı Kiriakos Kokkinos imza attı.


 Kokkinos bu anlaşma ile Güney Kıbrıs’ı işbirlikçi ülke olarak Ajansın program ve faaliyetlerine dahil ettiklerini ve bir sonraki adımın ise Ajans’a ortak üyelik olduğunu söyledi.

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