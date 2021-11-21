  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Güney Kıbrıs Avrupa Uzay Haritasına Girdi

» »
Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliği anlaşması imzalayarak Avrupa uzay haritasına girdiği bildirildi.
Güney Kıbrıs Avrupa Uzay Haritasına Girdi

Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Uzay Ajansı ile işbirliği anlaşması imzalayarak Avrupa uzay haritasına girdiği bildirildi.

Alihtia’nın haberine göre 18-19 Kasım’da Portekiz’de düzenlenen Avrupa Uzay Ajansı toplantısında imzalanan anlaşmaya Rum yönetimi adına Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Bakanı Kiriakos Kokkinos imza attı.

 Kokkinos bu anlaşma ile Güney Kıbrıs’ı işbirlikçi ülke olarak Ajansın program ve faaliyetlerine dahil ettiklerini ve bir sonraki adımın ise Ajans’a ortak üyelik olduğunu söyledi. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs Avrupa Uzay Haritasına Girdi20 Kasım 2021 Cumartesi 18:18
  • Limasol’da 2 Bin 100 Kişi Hayatta Kalabilmek İçin Yemek Yardımı Alıyor20 Kasım 2021 Cumartesi 18:01
  • Güney Kıbrıs’ta Bir Yılda Ele Geçirilen Uyuşutucu Miktarlarında Artış20 Kasım 2021 Cumartesi 17:46
  • KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Test Koşulu20 Kasım 2021 Cumartesi 17:29
  • Ortak Aday Olarak Nikolas Papadopulos’un Adı Yeniden Gündemde20 Kasım 2021 Cumartesi 17:16
  • Güney Kıbrıs’ta Gençlerin En Büyük Endişesi İşsizlik20 Kasım 2021 Cumartesi 17:04
  • Atina’daki Dörtlü Zirveden “Barış Ve Güvenlik Vurgusu” Çıktı20 Kasım 2021 Cumartesi 16:53
  • 5G Uzun Süre Sonra Varılan İlk Anlaşma20 Kasım 2021 Cumartesi 16:39
  • Mülteciler İçin Özel Sınıf20 Kasım 2021 Cumartesi 16:27
  • İşte çok kritik gizli Crans Montana tutanakları!20 Kasım 2021 Cumartesi 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti