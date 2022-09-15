Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu Covid-19 için dördüncü doz aşıyı onayladı

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 ile mücadele kapsamında dördüncü doz aşılamanın başlatılması önerisini dün onayladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, karara göre 30 yaş üzeri olan kişilerin dördüncü doz aşılarını yaptırabileceklerini, bunun yanı sıra yaştan bağımsız olarak bakımevinde çalışan kişilerin, sağlık çalışanlarının, hamilelerin ve 12 yaş üzeri olup kronik hastalığı bulunan kişilerin dördüncü doz aşıyı olabileceklerini yazdı.

Gazete, karara göre 12 yaş ve üzeri kişilere, ikinci dozun üzerinden en az 5 ay geçmiş olması kaydıyla üçüncü doz aşılama yapılabileceğini kaydetti.

Haberde, Avrupa dijital aşı sertifikasının, takviye dozlardan etkilenmeyeceği ifade edildi.