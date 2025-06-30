Güney Kıbrıs barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi

Su konusunda son on yılın en kötü yıllarından birini yaşamakta olduğu bildirilen Güney Kıbrıs barajlarındaki doluluk oranının yüzde 20’nin altına düştüğü haber verildi.

Su konusunda son on yılın en kötü yıllarından birini yaşamakta olduğu bildirilen Güney Kıbrıs barajlarındaki doluluk oranının yüzde 20’nin altına düştüğü haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre resmi veriler, geçen yıl yüzde 39,3 olan barajlardaki toplam su miktarının bu günlerde yüzde 19,6’ya düştüğünü gösteriyor.

Güney Kıbrıs’a Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen ve Moni’ye kurulan mobil su arıtma tesislerinin temmuz ayı içerisinde işlemeye başlamasıyla su sorununun hafifletilmesi hedefleniyor.

Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriu ülkeye mobil tuzlu su arıtma tesislerinin çalışır duruma getirilmesi ve temmuzda su sağlamaya başlaması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Şimdilik su kesintisi planlamadıklarını ancak halkın suyu tasarruflu kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi.