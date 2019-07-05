  • BIST 99.652
  • Altın 255,576
  • Dolar 5,6133
  • Euro 6,3216
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Güney Kıbrıs batık kredilerde ikinci sırada

» »
Güney Kıbrıs’ın, en fazla batık krediye sahip olan AB üyesi ülkeler arasında ikinci sırada yer aldığı belirtildi.
Güney Kıbrıs batık kredilerde ikinci sırada

Haravgi gazetesi ekonomi sayfası, Avrupa Bankacılık Kurumu’nun “risk dashboard” verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, en fazla batık kredi göstergesine sahip ülkeler arasında Yunanistan’ın ardından yer aldığını yazdı. 
Habere göre, Güney Kıbrıs’ın 2019 yılının ilk üç ayındaki batık kredi miktarı 6.9 milyar Euro değerinde. 

ENFLASYON 

Haravgi gazetesi bir başka haberinde, Güney Kıbrıs’ın, 2019’da ilk kez, Haziran’da bir önceki yılın aynı dönemine göre olumsuz enflasyon rakamlarına sahip olduğunu yazdı. 

Gazete, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak elektrik fiyatlarının yükselmesine karşın sanayi ve petrol ürünlerindeki fiyatların azalması nedeniyle enflasyonun, 2019 Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0.2 oranında azaldığını belirtti. 

Habere göre tüketici fiyat endeksi, Haziran 2019’da, geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 0.11 artış gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel Sağlık Sigortası sahibi hastalar ilaçlarını bulmak için eczane eczane geziyor04 Temmuz 2019 Perşembe 12:20
  • Pissuri köyünde İngilizlerin ikamet ettiği 70 ev, zemin kaması nedeniyle zarar gördü04 Temmuz 2019 Perşembe 12:19
  • Anastasiadis’e “Askerî anlaşma ve işbirliklerini iptal et ve sonlandır” çağrısı04 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
  • Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis: Yavuz sondajına ilişkin girişimler yoğun olacak04 Temmuz 2019 Perşembe 12:16
  • Ağrotur sakinleri öfkeli04 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
  • “Kapalı Maraş İçin BM ve AB’de diplomatik ve hukuki savaş”04 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
  • Bazı Rum milletvekillerinden Çerkez Korkmaz için başlatılan imza kampanyasına destek03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:03
  • Lavrov’un FBME Bank’ta kaybolan Rus paralarını sorması şaşırttı03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:00
  • Prodromu’dan AKEL’e sert cevap03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:23
  • Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde cinayete kurban giden kadınlar için protesto03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti