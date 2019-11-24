Güney Kıbrıs, Berlin'de olumlu sonuca açık ancak beklenti düşük

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle yarın akşam Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme Rum gazetelerinin bugün de işlendi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in davetiyle yarın akşam Berlin’de gerçekleştireceği üçlü görüşme Rum gazetelerinin bugün de işlendi.

Fileleftheros “Karşılıklı Anlayış Mümkün…. Nikos Hristodulidis, Fileleftheros’a Yaptığı Açıklamada, Berlin’de Olumlu Sonuca Pencereyi Açık Bıraktı… Yarınki Randevu Konusunda Beklenti Çıtası Düşük Tutuluyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, yarın akşam gerçekleşecek Berlin görüşmesinden beklenti çıtası düşük tutulmakla birlikte Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “olumlu sonuç çıkmasını” mümkün gördüğünü yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, “Yarınki görüşmeden temel beklenti, müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden yeniden başlaması yolunu açacak olguların ortaya çıkması” dedi.

Hristodulidis, özetle şunları ekledi:

“İki liderin 9 Ağustos’taki görüşmesinin sonucu ve Kıbrıs’ta olduğu sırada Sayın Lute ile yapılan temaslar dikkate alındığında, gerekli altyapının bulunduğunu ve referans şartlarında karşılıklı anlayış hedefinin başarılabileceğini düşünüyoruz. Şartlar Şubat 2014 ortak açıklaması, Crans Montana öncesine kadar varılan yakınlaşmalar ve Genel Sekreter’in 30 Haziran 2017’de sunduğu Çerçeve olabilir. Sonucu bunlar olacak başarılı bir üçlü görüşme hemen, hatta Aralık ayı içerisinde, ana konusu genel hatlarıyla özlü müzakerelerde izlenecek usul ve prosedür olması gereken, Crans Montana tipi bir beşli görüşmeyi gündeme getirebilir.”

Hristodulidis, hedefin, müzakerelerin yeniden başlamasını resmen ilan etme amaçlı böyle gayrı resmî nitelikli bir konferansta “ihlal ve meydan okumalar olmadan, müzakerelerin gerçek olumlu sonuç perspektifi olmasına olanak tanıyacak ortamı yaratma taahhüdü” olması gerektiğini söyledi.

RUM TARAFINDAN GUTERRES’E MESAJ

Gazete, Rum yönetiminin, Guterres’in Berlin’de ve genel olarak Kıbrıs sorunundaki müteakip gelişmelerde sıradan bir rolü olamayacağı görüşünde olduğuna işaret etti.

Habere göre, Hristodulidis, Genel Sekreter’in “Berlin’deki görüşmenin olumlu sonuçlanması, hemen ardından Crans Montana tipi gayrı resmi görüşme çağrılmasına müsaade etmesi ve müzakerelerin başlaması için gerekli ortamın yaratılmasında rolü olacağına vurgu yaptı. Hristodulidis, Guterres’in ayrıca iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çabasına belirleyici ve özlü katkı koyması için Türkiye istikametinde baş aktör ve belirleyici olacağı görüşünü ortaya koydu.

Hristodulidis’in bu sözleriyle Rum yönetiminin, sorumluluğun bir kısmını bizzat Antonio Guterres’e yüklediğine işaret edilen haberde, BM’ye yönelik, “Türkiye’ye yönelerek, prosedürün ilerlemesi için baskı yapması” mesajı verilmeye çalışıldığı kaydedildi.

SAHNEYİ KISMEN DEĞİŞTİREN YEMEK…

Fileleftheros, “Hemen Şimdi Can Simidi Aranıyor… Lute, Müzakerecilerle Gizli Yemekte Sahneyi Değiştirdi, Olguları Değiştirmedi” başlıklı analiz-haberinde, Kıbrıs sorunu batmasın diye can simidi arandığına işaret edilerek, durumun BM Genel Sekreter’in geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un adaya yaptığı son ziyarette “kısmen değiştiğini” yazdı.

Lute’un geçen cumartesi, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakereciler Erhan Elcil ve Andreas Mavroyannis’i yemeğe davet ettiğini ancak yemeğin “gizli” tutulduğunu iddia eden gazete, o yemekte “Kıbrıs Türk tarafının, Berlin görüşmesinin ardından açıklama yapılmasına itirazını geri çektiğini ve Türk tarafının, Rum tarafının siyasi eşitlik konusundaki söylemlerinden bir miktar tatmin olduğunun görüldüğünü” yazdı.

Gazete, şu iddialara yer verdi:

“Siyasi eşitlik konusunda Lefkoşa, BM’nin ilgili kararlarında yer alan malum görüşlere gönderme yapıyor. Açıklama, eğer yapılırsa, referans şartlarına (2014 ortak açıklaması, yakınlaşmalar ve Guterres çerçevesi) ana hatlarıyla atıf yapmalıdır. Merak edilen, Türkiye’nin böyle bir durumda, yani yemek sonrasında açıklama yapılmasına nasıl tepki vereceğidir.”

Türkiye’nin BM’ye, İngiltere ve KKTC’deki seçimler ışığı altında gelişme olamayacağı görüşünü ilettiği yolunda bilgi aldığını yazan gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın KKTC’ye dönüşünden sonra nasıl davranacağının da merak konusu olduğuna işaret ettiğini yazdı.

RUM YÖNETİMİ “BİR ŞEY ÇIKMAZ YAKLAŞIMINI SON 24 SAATTE REVİZE ETTİ”

Gazete, Rum Yönetimi’nin, gerek Türkiye, gerekse BM Genel Sekreteri’nden gelecek bir manevrayla gafil avlanmak istemediğine işaret ederek, bu nitelikteki yemeklerin ardından, ortam ve şartların desteklemediği beşli konferans ortaya çıktığına vurgu yaptığı kaydetti.

Berlin’den herhangi bir şey çıkmaz yaklaşımını son 24 saatte revize eden Rum Yönetimi’nin sepetini küçük tutmakla birlikte sürprizle karşılaşmak istemediği ve her olasılığa karşı hazırlandığı belirtildi.

Fileleftheros, “danışmanlarının tavsiyelerini izlediği için 2017’deki beşli konferansın başarısızlığını üstlenen BM Genele Sekreteri’nin düzenlediği toplantı konusunda BM temkinli olsa da Berlin’den sonuç da bekliyor” iddiasında bulundu.

“LUTE, ADA’DAKİ TEMASLARINDA SICAK DEĞİLDİ”

Haberde “Jane Holl Lute, Lefkoşa’daki temaslarında sıcak değildi. Türk tarafında görüşme sonrasında açıklama yapılması konusunda değişim olduğunda bile temkinli göründü. Herhangi bir başarısızlığın kendisine yüklenmesini istemediği ortada” denildi.

Gazete, Atina’nın da Kıbrıs sorunundaki gelişmelere mesafeli durmaya devam ettiğine dikkat çekti. Yunan hükümetinin, sonuçları konusunda “haklı endişeleri” bulunan gayrı resmî Beşli Konferans çağrılmasına itirazının not edildiğini yazdı. Ekonomi meseleleri gibi başka öncelikleri olan ve Türkiye ile herhangi bir kriz istemeyen Atina’da gelişmelere “güvenlik mesafesinde durması gerektiği” kanısı hakim olduğu belirtildi.

BERLİN İÇİN BÜTÜN İHTİMALLER AÇIK

Haftalık Kathimerini “Oyuncular ve Satranç Tahtası Berlin İçin Hazır” başlıklı haberinde, taraflardan her birinin gerek taktik, gerek öz konusunda nasıl hareket edeceğine bağlı olarak, Berlin görüşmesinin Aralık ayı içerisinde gayrı resmî bir beşli konferansı bile gündeme getirebilecek sürprizler gizlediğine inanıldığını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “referans şartlarında mutabakatı gündeme getirecek inisiyatifler alıp almayacağına; Akıncı’nın da Anastasiadis’in siyasi eşitliği kabul etmeye hazır olup olmadığına baktığını kaydeden gazete, Atina’nın, Ankara’nın hedefleri ortadayken bir beşli konferansa hazır olmadığını vurguladığı ve Ankara’nın da başka öncelikleri olduğu için (beşli konferansı) geciktirmek istediğini belirtti.

Gazete, Berlin’deki görüşme için “bütün ihtimallerin açık olduğuna” işaret ederek, Berlin’deki yemeğe ilişkin, “referans şartlarında mutabakat, kapıyı açık bırakacak geniş ölçekli karşılıklı anlayış ilanı, prosedürün nasıl ilerleyeceğine dair bir yol haritası anlaşması veya çöküş” olmak üzere 4 farklı senaryodan söz edildiği kaydedildi.