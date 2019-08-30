Güney Kıbrıs bir katil zanlısını daha iade etti

İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen, Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından İmran Arşad’ın da, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda bugün saat 08.15’te BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildiğini açıkladı.

ki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Önen’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından İmran Arşad da, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda bugün saat 08.15’te BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edilmiştir.

Pakistan uyruklu zanlı İmran Arşad cinayetin ardından Güney Kıbrıs’a kaçmış olup Komitemizin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde bugün Kuzeye iade edilmiştir.

Gökhan Naim cinayeti zanlısı Azmad Ali’nin Rum polisince 9 Ağustos’ta BM aracılığıyla yetkili makamlarımıza teslim edilerek mahkeme huzuruna çıkarılmasının ardından, cinayetin aranan diğer zanlısı İmran Arşad’ın da Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanması mümkün hale gelmiştir.

Komitemiz, Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın önemle üzerinde durduğu bu konuda, iki zanlının geri alınarak mahkeme huzuruna çıkarılarak adaletin tecellisine katkı yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Komitemiz suçluların iadesinin iki toplum arasındaki güvenin artmasına katkısını önemsemektedir.”