Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018 sonunda 78 trilyon 686 milyar 602,7 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, yılın ilk çeyreğinde 83 trilyon 54 milyar 218,9 milyon dolara ulaştı, Güney Kıbrıs borsası yüzde 18,3 ile piyasa değeri artışında olan üçüncü sıradaki borsa oldu.



Bu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 5,6 artarken, bunun miktarsal karşılığı 4 trilyon 367 milyar 616,2 milyon dolar oldu. Dünya borsaları arasında ilk çeyrekte piyasa değeri en hızlı artan borsa Çin'in Şenzen borsası oldu. Şenzen borsasının piyasa değeri, ilk çeyrekte yüzde 34 artarak 2 trilyon 504 milyar 233 milyon dolardan 3 trilyon 355 milyar 375,9 milyon dolara ulaştı.



Piyasa değeri artışında Şenzen'i, yüzde 24,5'lik artışla bir diğer Çin borsası olan Şanghay takip etti. Şanghay borsasının değeri, geçen yılın aralık ayında bulunduğu 4 trilyon 25,5 milyar dolar düzeyinden 5 trilyon 13,7 milyar dolara ulaştı. Piyasa değeri artışında üçüncü sırada yüzde 18,3 ile Güney Kıbrıs borsası gelirken, bunu yüzde 14,7 ile Suudi Arabistan'ın Tadawul ve yüzde 14 ile de İran'ın Tahran borsası takip etti.



Söz konusu dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise yüzde 15,7'lik kayıpla Arjantin borsası Bolsa de Comercio de Buenos Aires oldu. Arjantin borsasının Aralık 2018'de 48,5 milyar dolar düzeyinde bulunan piyasa değeri, ilk çeyrekte 40,8 milyar dolara düştü. Piyasa değeri kaybında Arjantin'i, yüzde 12,5 ile Brezilya borsası (BM&FBovespa) takip etti. Borsa İstanbul'un piyasa değeri ise ilk çeyrekte yüzde 4,7'lik azalışla 150,3 milyar dolardan 143,2 milyar dolara geriledi.



DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ NEW YORK BORSASI



Dünya borsaları arasında en yüksek piyasa değerine sahip New York Borsası, ilk çeyrekte de yerini korudu. Geçen yılın sonunda 22 trilyon 923 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan New York Borsası, ilk çeyrekte büyüklüğünü yüzde 1,3 artırarak 23 trilyon 211,1 milyar dolara taşıdı. Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değerini yüzde 3,3 yükselterek 11,2 trilyon dolara çıkardı. Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncülüğe 5,6 trilyon dolar ile Japan Exchange Group yerleşti