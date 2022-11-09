Güney Kıbrıs casus yazılım satışı konusunda merkez konumda

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) casus yazılımların AB ülkeleri tarafından kullanılmalarını araştırmak amacıyla kurduğu PEGA komisyonu tarafından dün Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ın bu tür casus yazılımların satışında merkezi konumda olduğu vurgusunun yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa Parlamentosu nezdinde bir rapor hazırlayan PEGA üyelerinin 159 sayfalık raporunda 13 sayfanın Güney Kıbrıs’a ayrıldığını belirterek, PEGA Başkanı Sophie In ‘t Veld tarafından dün Brüksel’de yapılan basın toplantısına geniş yer verdi.

Habere göre PEGA Başkanı In ‘t Veld, açıklamasının Güney Kıbrıs’a ilişkin kısmında, Güney Kıbrıs’ın casus yazılım ihracatında merkezi konumda bulunmasının endişe verici olduğunu belirterek Güney Kıbrıs’ın durumunun daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Sorunun sadece Güney Kıbrıs olmadığını, tüm AB ülkelerinin casusu yazılımlara sahip olduklarını dile getiren In ‘t Veld, incelemeleri sırasında devletlerden çok az yardım aldıklarını da sözlerine ekledi.