Güney Kıbrıs, Çin Ve ABD Arasında Kaldı

Rum yönetimi, yatırım karşılığı vatandaşlık verdiği Çinli anne-oğul yüzünden Çin ve ABD arasında kaldı.



Politis haberi “Kıbrıs Pekin-Washington Değirmen Taşlarının Arasında… Çin, ABD’nin Desteklediği İki Siyasi Aktivistin İadesini Talep Ediyor” başlığıyla manşetten verdi.



Habere göre, Çin, 2013’te işlenen mali dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aradığı ve Interpol’ün bildirimi üzerine 8 Aralık 2021’de Baf’ta tutuklanan anne ve oğlun, Güney Kıbrıs ile “iyi ilişkiler” temelinde 2019’da yaptığı suçluların iadesi anlaşması uyarınca iadesini istiyor.

İsimleri ve yaşları güvenlik gerekçesiyle saklı tutulan anne-oğulun Rum Merkezî Cezaevi’nde, Baf Kaza Mahkemesi’nin 21 Ocak’taki kararını beklediği kaydedildi.



Anne ve oğulun, Guo Wenqui ve Steve Bannon’un 4 Haziran 2020’de New York’ta Çin Komünist Partisi’ni (CCP), dolayısıyla da Çin hükümetini devirmek amacıyla kurduğu ve kendini “sürgündeki Çin hükümeti” olarak adlandıran “Yeni Çin” (New Federal State Of China) üyesi ve siyasi aktivistleri olduğuna dikkat çekildi.



“New Federal State of China”nın ABD tarafından dolaylı tanındığına işaret edilen haberde, FBI’ın da 2020’de Çin Halk Cumhuriyeti’nin ABD’de ikamet eden Çinliler hakkındaki benzer talepleri konusunda hoşnutsuzluk belirterek, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ABD ve diğer ülkelerde ikamet eden Çinlileri, “rejimi tehdit ettikleri” gerekçesiyle hedef almasına müsaade etmeyeceğini açıkladığı hatırlatıldı.



Habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti’nde insan haklarının korunması hedefiyle Nisan 2020’de New York’ta kurulan, faaliyetleri çerçevesinde Çin Komünist Partisi üyeleri aleyhine hukuki süreçler de başlatan “Rule of Law” isimli örgüt de 5 Ocak’ta Rum Adalet ve İçişleri bakanlıklarına mektup gönderdi. Mektupta, Baf'ta tutuklanan annenin 2020’den beri Rule of Law üyesi olduğu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin anne ve oğlunu siyasi görüşleri yüzünden kovuşturduğu ve isnat ettiği suçlamaların uydurma olduğu kaydedildi.



Rum makamlarının bir ikilemle karşı karşıya bulunduğuna işaret eden gazete, bir tarafta Çin ile arasında bir dostluk anlaşması, öte yanda ABD’nin lütfu ile faaliyet gösteren ve kovuşturmanın siyasi olduğundan söz ederek insan hakları mevzuu ortaya koyan sivil toplum örgütleri bulunduğunu vurguladı.



Haberde, Rum Merkezî Cezaevi’nde bulunan anne-oğulun iade edilmeleri halinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kendilerini siyasi duruşları yüzünden cezalandırmasından korktuklarını beyan ederek, uluslararası koruma talebinde bulundukları da kaydedildi.