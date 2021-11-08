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Güney Kıbrıs, Çin'deki sanal ülke sergisine katılıyor

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Güney Kıbrıs, Cuma günü Şanghay'da kapılarını açan dördüncü Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) sanal ülke sergisine katılıyor.
Güney Kıbrıs, Çin'deki sanal ülke sergisine katılıyor

Güney Kıbrıs, 3D modelleme teknolojisi kullanılarak inşa edilen konuk ülkeler için dijital bir alanda bulunmasına rağmen, bu büyük uluslararası etkinliğe ilk kez katılıyor.

Sanal sergi, önde gelen endüstrileri, kültürünü ve turizmini sergilemenin yanı sıra benzersiz özelliklerini ve yabancı yatırım potansiyelini vurgulayarak bir ülkenin tanıtımına yardımcı olmaktadır. 

58 ülke ve üç uluslararası kuruluşun katıldığı CIIE'nin bu bölümünde herhangi bir işlem bulunmayacak. Ülkelere yönelik bu sergi, pandemi nedeniyle 2020'den beri sanallaşmıştı.

CIIE, ülke sergisi, iş fuarı ve Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu olmak üzere üç bölüme ayrılmış ve Çin hükümetinin ekonomisini geliştirme çabalarının bir parçası olarak yürütülmektedir. Bu yıl 127 ülke ve bölgeden 3.000'e yakın katılımcı iş fuarına katılıyor.

Rum Lider Nicos Anastasiades CIIE'ye hitaben şunları söyledi: “CIIE, ticari açıklığı teşvik etmek ve uluslararası ekonomik işbirliğini güçlendirmek için mükemmel bir platform sağlıyor. Kıbrıs tanınmış bir uluslararası iş merkezi ve yatırım ve turizm için ideal bir yer.”

Dördüncü Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5 Kasım 2021'de açıldı ve 6 gün sürecek.

Güney Kıbrıs'ın sanal ülke sergisini buradan ziyaret edebilirsiniz:

https://country.ciie.org/2021/Cyprus/index.html?lang=zh_CN

 

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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