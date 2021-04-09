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Güney Kıbrıs, cruise programına dahil edildi

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Güney Kıbrıs’ın, “Carnival” şirketler grubu üyesi olan “Seabourn Cruise Line” şirketinin seyir programına dahil edildiği haber verildi.
Güney Kıbrıs, cruise programına dahil edildi

Güney Kıbrıs’ın, “Carnival” şirketler grubu üyesi olan “Seabourn Cruise Line” şirketinin seyir programına dahil edildiği haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Denizcilik Müsteşarlığı konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın ümit verici bir şekilde dünya seyir haritasına girdiğini söyledi.
Haberde, Luis şirketler grubu üyesi olan Celestyal Cruise şirketinin, Celestyal Olympia gemisinin 3 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında Limasol’dan yeni bir güzergâha başlayacağını duyurduğu da belirtildi.

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