Güney Kıbrıs da açılıyor hem de kuzeyden daha hızlı!

Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu sonrasında güneyde alınan kararları açıkladı. Kıbrıs'ın güneyinde de alınan yasaklar ve kısıtlamalar azaltılmaya başlıyor.

Basına açıklama yapan Anastasiadis, Kıbrıs’ın pandemiyle mücadelede bir referans olduğunu belirterek, 4 Mayıs itibariyle bazı kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.

Anastasiadis’in açıklamasında, inşaat sektörünün 4 Mayıs itibariyle açılacağını, bunun yanı sıra alışveriş merkezleri hariç dükkanların da açılacağını kaydetti.

Anastasiadis açıklamasında şunları belirtti:

Turizm hizmeti veren şirketler, kamu sektörü, mahkemeler, diş hekimleri hizmet vermeye başlayacak. Yüksek risk grubunda olan ve 15 yaşına kadar çocuğu olan kişiler hariç yukarıda belirtilen iş alanlarındaki herkes iş başı yapacak.

Eğitim, internet üzerinden devam online olacak devam edecek. Sadece lise öğreniminin son yılında olan öğrenciler 11 Mayıs itibariyle okula geri dönecek.

Gün içinde toplamda 3 kez sokağa çıkma izni verilecek. Akşam 10 sabah 6 saatleri arasında sokağa çıkmak tamamen yasak.

Cami ve kiliselerde tapınma işlemleri 10 kişiyi geçmemek kaydıyla devam edecek. Ev dışındaki egzersizler, parklar, denizde yüzme 2 kişiyi geçmemek kaydıyla yapılabilecek. Spor yarışmalarında bulunan sporcular, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği talimatlara uyarak, açık alanda çalışmalarına devam edebilecek.

İkinci aşama: 21 Mayıs itibariyle

21 Mayıs itibariyle, hareket kısıtlamaları kaldırılacak. İnsanlar, sokağa çıkmak için izne ihtiyaç duymayacak.Bu süreçten sonra da 10 kişiden fazla insan bir araya gelemeyecek.

Berber ve kuaförler 21 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran itibariyle belediye denizlerine girmek serbest olacak. Müze, kütüphane, arkeoloji ve tarihi yerler açılacak.

Limanlar da hizmet vermeye başlayacak. Bu karara, turizm amaçlı gelen gemiler dahil olmayacak.

Bu kararların tamamı, virüsün ülkedeki yayılımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek.

Kiliseler, 1 Haziran itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği protokole uymak kaydıyla açılacak.