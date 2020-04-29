  • BIST 101.110
  • Altın 379,150
  • Dolar 6,9874
  • Euro 7,6423
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Güney Kıbrıs da açılıyor hem de kuzeyden daha hızlı!

» »
Güney Kıbrıs da açılıyor hem de kuzeyden daha hızlı!
Güney Kıbrıs da açılıyor hem de kuzeyden daha hızlı!

Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu sonrasında güneyde alınan kararları açıkladı. Kıbrıs'ın güneyinde de alınan yasaklar ve kısıtlamalar azaltılmaya başlıyor.

Basına açıklama yapan Anastasiadis, Kıbrıs’ın pandemiyle mücadelede bir referans olduğunu belirterek, 4 Mayıs itibariyle bazı kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.

Anastasiadis’in açıklamasında, inşaat sektörünün 4 Mayıs itibariyle açılacağını, bunun yanı sıra alışveriş merkezleri hariç dükkanların da açılacağını kaydetti.

Anastasiadis açıklamasında şunları belirtti:

Turizm hizmeti veren şirketler, kamu sektörü, mahkemeler, diş hekimleri hizmet vermeye başlayacak. Yüksek risk grubunda olan ve 15 yaşına kadar çocuğu olan kişiler hariç yukarıda belirtilen iş alanlarındaki herkes iş başı yapacak.  

Eğitim, internet üzerinden devam online olacak devam edecek. Sadece lise öğreniminin son yılında olan öğrenciler 11 Mayıs itibariyle okula geri dönecek.

Gün içinde toplamda 3 kez sokağa çıkma izni verilecek. Akşam 10 sabah 6 saatleri arasında sokağa çıkmak tamamen yasak.

Cami ve kiliselerde tapınma işlemleri 10 kişiyi geçmemek kaydıyla devam edecek. Ev dışındaki egzersizler, parklar, denizde yüzme 2 kişiyi geçmemek kaydıyla yapılabilecek. Spor yarışmalarında bulunan sporcular, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği talimatlara uyarak, açık alanda çalışmalarına devam edebilecek.

 

İkinci aşama: 21 Mayıs itibariyle

21 Mayıs itibariyle, hareket kısıtlamaları kaldırılacak. İnsanlar, sokağa çıkmak için izne ihtiyaç duymayacak.Bu süreçten sonra da 10 kişiden fazla insan bir araya gelemeyecek.

Berber ve kuaförler 21 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran itibariyle belediye denizlerine girmek serbest olacak. Müze, kütüphane, arkeoloji ve tarihi yerler açılacak.

Limanlar da hizmet vermeye başlayacak. Bu karara, turizm amaçlı gelen gemiler dahil olmayacak.

Bu kararların tamamı, virüsün ülkedeki yayılımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilecek.

Kiliseler, 1 Haziran itibariyle Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği protokole uymak kaydıyla açılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum basını: “Turizmde bu yaz kayıp”29 Nisan 2020 Çarşamba 13:14
  • Hristodulidis Fransız Müsteşar İle Telefon Görüşmesi Yaptı29 Nisan 2020 Çarşamba 11:11
  • Güney Kıbrıs Adım Adım Açılıyor29 Nisan 2020 Çarşamba 11:07
  • Güney'de ilk açılımlar bugün açıklanacak29 Nisan 2020 Çarşamba 10:28
  • Güney'de 15 yeni koronavirüs vaka28 Nisan 2020 Salı 18:26
  • Güney Kıbrıs'ta 15 yeni vaka!28 Nisan 2020 Salı 18:24
  • Güney’de kısıtlamalara uymayıp kebapçıya giden Milletvekiline 300 Euro ceza28 Nisan 2020 Salı 17:11
  • Güney Lefkoşa'da itfaiye aracına pusu kurup taşladılar28 Nisan 2020 Salı 16:46
  • Güney Kıbrıs'ta Çalışan Kıbrıslı Türkler İçin Çözüm Arayışları28 Nisan 2020 Salı 12:47
  • Korona Salgını Depresyon Ve Stres Mağdurlarını Artırdı28 Nisan 2020 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti