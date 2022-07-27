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Güney Kıbrıs diğer AB ülkelerinden daha pahalı

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Özellikle tarımsal ürün fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden Güney Kıbrıs’ın diğer AB üyesi ülkelerden daha pahalı olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs diğer AB ülkelerinden daha pahalı

Fileleftheros “Bütün Avrupa’dan Daha Pahalı” başlığıyla manşete çektiği haberinde Güney Kıbrıs’ta yapılan zamların Haziran 2022’de bir önceki ay olan Mayıs’a göre bazı gıda fiyatlarında düşüş gözlemlenen AB ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta bazı gıdaların bir yıl içerisinde gördüğü zam oranlarını da aktardı. Buna göre arpa yüzde 71, domuz eti yüzde 19.1, tavuk yüzde 3.2, Genel Endeks yüzde 9. Gıda yüzde 8, Ekmek ve tahıl yüzde 11.7, Et yüzde 12.1, Balık ve deniz ürünleri yüzde 7, Süt, peynir ve yumurta yüzde 5.8, zeytin ve yağlar yüzde 21.9, Meyve yüzde -1.3, Sebze yüzde 5.7, Şeker, marmelat, bal, çikolata vb. yüzde 6.4, gıda ürünleri yüzde 8.8 ve kuzu eti yüzde -15 zamlandı.

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