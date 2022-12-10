  • BIST 5.005,30
  • Altın 1075.667
  • Dolar 18.6377
  • Euro 19.6256
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güney Kıbrıs dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde

» »
Güney Kıbrıs’ın dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında, AB’nin ilk beş ülkesi içerisinde bulunduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs dirençli bakterilere bağlı hastalık ve ölüm oranlarında AB’nin ilk 5 ülkesi içerisinde

Bunun sebebinin bilinçsiz antibiyotik kullanımı olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bilinçsiz antibiyotik kullanımından kaynaklanan mikrobik direncin uzun vadeli sistemik bir problem olduğunu, öte yandan Güney Kıbrıs’ın, toplum ve hastaneler haricinde, hayvan yetiştiriciliğinde de antimikrobiyal preparasyonların kullanımında birinci sıralarda olduğunu belirtti.

LİMASOL’DAKİ PEDİATRİ SERVİSLERİ DOLDU

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Limasol Genel Hastanesindeki çocuk servisinin, tüm yaş gruplarındaki çocuklarda görülen ciddi enfeksiyon vakaları yüzünden dolu olduğu ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde 1 Haftada 3854 Vaka!09 Aralık 2022 Cuma 12:18
  • Tatar ile Anastasiadis, yılbaşından sonra sosyal içerikli bir buluşma konusunda anlaştı.09 Aralık 2022 Cuma 11:15
  • Larnaka Havalimanı’nda 6 buçuk kilo hintkeneviri ele geçirildi08 Aralık 2022 Perşembe 17:10
  • Mavroyannis Kıbrıslı Türk-Rum gençlerle bir araya geldi08 Aralık 2022 Perşembe 16:35
  • Güney Kıbrıs AB’de yolcu artışı sıralamasında ikinci sırada08 Aralık 2022 Perşembe 16:11
  • Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 6 ünitede üretim duruyor08 Aralık 2022 Perşembe 11:54
  • Güney'de tedavi görenlerin sayısı 100'ü geçti!07 Aralık 2022 Çarşamba 18:52
  • Rum basını: Güney Kıbrıs'ın en iyi müttefiki Brüksel07 Aralık 2022 Çarşamba 15:50
  • Baf’ta iki grup arasında kavga: 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı07 Aralık 2022 Çarşamba 15:11
  • "Barikata dalan Kıbrıslı Rum 30 gün için hapiste"07 Aralık 2022 Çarşamba 12:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti