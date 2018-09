Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ABD’nin New York kentinde enerji konusunda temaslarda bulunacak.

Alithia gazetesinin Lakkotripis’in, ABD Dışişleri Bakanlığının Enerji Kaynakları Ofisi Müdürü Francis Fannon ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileriyle görüşeceğini yazdı.



Lakkotripis’in Cuma sabahı gerçekleştirilecek olan bir yatırım forumunda (2nd Capital Link Invest in Cyprus Forum) Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e eşlik edeceğini kaydeden gazete, bu forumda Amerikan ve diğer yabancı yatırımcılara sözde “MEB” genel olarak Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon çalışmaları, ayrıca Güney Kıbrıs’ın bölgesel enerji merkezi olması perspektifi yönünde bilgiler verileceğini aktardı.



Gazete, Capital Link şirketi, Rum Armatörler Birliği ve Rum Yatırım Çekme Şirketi’nin ortaklaşa düzenlediği foruma, ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya Ofisi Müdürü Matthew Palmer’in de katılacağını yazdı.



Habere göre Lakkotripis, 29 Eylül tarihinde adaya dönmek üzere New York’tan ayrılacak.



TÜRKİYE’NİN DERİN SULARDA SONDAJ YAPAMACAĞI İDDİA EDİLDİ



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Akdeniz’de iki sondaj yapmak üzere Amerikan Rowan Norway şirketinden kiraladığı sondaj platformuyla alçak deniz seviyesinde hidrokarbon arama ve saptama çalışmaları yapılabileceği iddia edildi.



Politis gazetesi bahse konu platformun, sondaj çalışmaları için sabitlendiğinde, 568 ayak (yaklaşık 173 metre) uzunluğunda üç büyük metal ayakla desteklendiğini ve dibe oturtulduğunu aktararak, teknik özellikler ayrıntılı incelendiğinde platformla 122 metreden (400 ayak) daha derin sularda sondaj yapılamayacağını öne sürdü.



Bu durumda TPAO’nun bahse konu platformla ne açık denizde, ne de su derinliğinin 2 bin metreyi aştığı Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde sondaj yapamayacağını savunan gazete, Türk basınında son zamanlarda çıkan haberlere göre iki sondajın, Türkiye’nin Akdeniz kıyıları yakınlarında, muhtemelen Antalya açıklarında yapılacağını öne sürdü.



Gazete teorik olarak, hidrokarbon çalışmaları Türk sondaj gemisi “Fatih” tarafından değil de Amerikan şirketin platformu tarafından yapılacağına göre KKTC kıyılarına yakın, Apostolos Andreas yakınlarında sondaj yapılması ihtimalinin uzak olduğunu belirterek, Amerikanların, sözde “MEB” içerisinde “yasadışı” bir sondajda çalışmaya niyetli olmadığını savundu.



Öte yandan bilgilere göre, Fatih sondaj gemisinin kullanılması için görevlendirilen Norveçli bilimsel ekip üyelerinin istifa ettiği ya da istifa etme tehdidinde bulunduklarını yazan gazete, bu sondaj gemisinin, sorunların aşılması durumunda, daha derin sularda kullanılmasının ihtimal dahilinde olduğunu yazdı.



DOĞALGAZ ALTYAPILARI İÇİN HAZIR



Güney Kıbrıs’ta sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) yeniden gaz haline dönüştürülmesi ve depolanmasına ilişkin terminale sahip olunması için her şeyin hazır olduğu da belirtildi.



Fileleftheros gazetesi Rum yetkili birimlerinin bu projeye ilişkin ihaleye çıkmak için Rum Hukuk Dairesi’nin onayını beklediğini belirtti.



Liman tesisi ve yüzer birim şeklinde planlanan projenin maliyetinin 250 milyon Euro’dan fazla olduğunu aktaran gazete, projenin yüzde 40’ının AB finansmanlarıyla karşılanacağını aktardı.



Terminalin yönetiminden, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DEFA) yan kuruluşu olan Doğalgaz Altyapıları Şirketi’nin sorumlu olacağını aktaran gazete, haberde, Rum Bakanlar Kurulu’nun sıvılaştırılmış doğalgaz ithal edilmesi konusunda ise özel bir komitenin kurulmasına karar verdiğini aktardı.



Haberde Rum Bakanlar Kurulu’nun, elektrik üretiminde kullanılmak üzere 2020 yılı başlarına kadar doğalgaz getirilmesi hedefinin artık imkansız olduğu belirtildi.



BULGARİSTAN ENERJİ PROJELERİNE İLGİ GÖSTERİYOR



Öte yandan Alithia gazetesi “Egypt Today” gazetesinde çıkan bir habere göre, Bulgaristan’ın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki doğalgaz işbirliğine katılmaya ilgi gösterdiğini yazdı.



Gazeteye göre, BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Mısır’ın olası doğalgaz tedarikçisi olduğuna işaret ederek, ülkesinin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki doğalgaz projesine katılması yönünde ilgisini dile getirdi.