Güney Kıbrıs Dubai’deki EXPO 2020 Fuarına Katılıyor

Güney Kıbrıs’ın, Dubai’de 1 Ekim 2021-Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Expo 2020 Fuarı’na katılacağı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, fuara çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 200 metrekarelik bir alanla katılacağını yazdı.

Gazete 24 Şubat 2022 tarihinde “Ulusal Kıbrıs Günü” etkinliği gerçekleştirileceğini ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve bazı bakanların katılımıyla da müteşebbis forumunun düzenleneceğini belirtti.

Habere göre pandemi nedeniyle geçen yıl yapılamayan fuar, altı ay sürecek.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın fuar çerçevesinde eğitim, turizm ve sektörlere ilişkin perspektifleri ortaya koymaya çalışacağını yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’ın “Sanat ve Kültür”, “Turizm”, “Gastronomi”, “Eğitim”, “Yatırım” ve “Girişimcilik” başlıkları altında da altı ayrı stant oluşturacağını belirtti.