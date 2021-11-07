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Güney Kıbrıs ECDC’nin Kırmızı Listesinde Olmayı Sürdürüyor

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Güney Kıbrıs ECDC’nin Kırmızı Listesinde Olmayı Sürdürüyor
Güney Kıbrıs ECDC’nin Kırmızı Listesinde Olmayı Sürdürüyor

Güney Kıbrıs’ın ECDC’nin kırmızı listesinde kalmayı sürdürdüğü haber verildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)’nin haftalık haritasında, Covid-19’un, Avrupa’nın doğusunda ve diğer bölgelerde yayılmasıyla ilgili epidemiyolojik durumun kötüleştiğinin kayda geçirildiğini yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın da bir hafta daha kırmızı kategoride kaldığını, çünkü yeni vakaların görülme oranının yüksek olduğunu ekledi.

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