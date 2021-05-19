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Güney Kıbrıs ekonomisinde yüzde 4,5-5 büyüme bekleniyor

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Güney Kıbrıs ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5-5 büyümesi beklendiği açıklandı.
Güney Kıbrıs ekonomisinde yüzde 4,5-5 büyüme bekleniyor

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılındaki büyüme hızının yüzde 4,5 veya yüzde 5 olması bekleniyor.

Alithia gazetesi ekonomi sayfası ve diğer gazeteler, Maliye Bakanı Konstantinos Petridis’in bu konudaki açıklamalarına geniş yer verdi.

Habere göre Petridis, Güney Kıbrıs’ın, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2021’in ilk üç ayında, bir önceki üç aya göre yüzde 2 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Petridis, ekonomik kalkınmanın ise 2021 yılında yüzde 4,5 veya yüzde 5’e ulaşmasının da beklendiğini ifade etti.

GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDENEK

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun, dün basın toplantısı düzenleyerek, girişimciliğin desteklenmesiyle ilgili yardım planını açıkladığını yazdı.

Gazete Pilidu’nun açıklamasına dayanarak, yardım planının 30 milyon Euro tutarında olduğunu belirtti.

GELİRLERİN KORUNMASI

Bu arada Politis gazetesi, Kıbrıs Bankası’nın araştırmasına dayanarak Mart ve Nisan 2021 aylarında, hanelerin yüzde 47’si için gelirlerin sabit kaldığını yazdı.

Gazete, gelirleri azalan hanelerin oranının ise yüzde 26’dan yüzde 24’e düştüğünü belirtti.

TİCARİ AÇIK

Öte yandan Haravgi gazetesi ekonomi sayfası Avrupa İstatistik Ofisi’nin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın bu yılın ilk üç ayındaki ticari açığın 1,4 milyar Euro, geçen yılın aynı döneminde ise 1,3 milyar Euro kaydedildiğini yazdı.

Habere göre ihracat hacmi yüzde 28 oranında azalarak 500 milyon Euro, ithalat hacmi ise yüzde 5 düşerek 1,9 milyon Euro oldu.

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