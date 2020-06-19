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Güney Kıbrıs: Energean şirketinin önerisi yine gündemde

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Güney Kıbrıs: Energean şirketinin önerisi yine gündemde
Güney Kıbrıs: Energean şirketinin önerisi yine gündemde

Politis gazetesi “Energean Boru Hattı İçin Yeniden” başlıklı haberinde, Enerji Düzenleme Kurumu’nun (RAEK), Energean şirketinin, İsrail’in Münhasır Ekonomik Bölgesindeki “Karis” yatağını Güney Kıbrıs ile birleştirecek boru hattının bir kısmının kurulması için yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından, Energean şirketinin bu başvurunun yeniden incelenmesini istediğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Energean şirketinin kısa bir süre önce RAEK’e bir mektup göndererek, Düzenleme Kurulu’nun aksine, tesislere ilişkin izin verme yetkisinin RAEK’te olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Energean şirketinin daha önce yaptığı başvurunun, RAEK’in akım boru hattı konusunda yetkili olmadığı şeklinde aldığı 3 uzman görüşünün ardından (RAEK tarafından) reddedildiğini anımsatan gazete Energean şirketinin kısa bir süre önce RAEK’e gönderdiği mektupta ise, Karis yatağından doğal gaz ihracatı için İsrail’den iznin de dahil olduğu, doğal gaz tedarik etme izniyle ilgili ek unsurlar sunduğunu yazdı.

Gazete Energean şirketinin, uzmanlardan RAEK’in, ilgili tesislerin kurulması yetkisinin RAEK’te olduğunu ortaya koyan görüşler topladığını ve RAEK’in ilgili başvuruyu yeniden incelemesini istediğini belirtti.

Gazete haberinde Energean şirketinin, boru hattı ve doğal gaz alımına ilişkin diğer tesisler için yaptığı başvurunun RAEK tarafından reddedilmesine karşın, şirketin Yüksek Mahkeme’ye başvurmadığını da anımsattı.

Habere göre Energean şirketi 19 Kasım 2019 tarihinde RAEK’e başvuruda bulunurken bu öneri 14 Ocak’ta RAEK tarafından reddedildi.

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