 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGirne Boğaz yolunda kaza meydana geldi

Güney Kıbrıs enerji politikasını sürdürecek

»
Güney Kıbrıs enerji politikasını sürdürecek
Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin enerji alanında yaptığı son açıklamalara yanıt vererek, hidrokarbon alanındaki politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu duyurdu.

Alithia gazetesine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı 6 Nisan Perşembe günü, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6 numaralı parselin önemli bir bölümünün Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kaldığına işaret etti. Bakanlık ayrıca, yabancı şirketlerin, deniz yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğine dair bir açıklamada bulundu.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı da bu açıklamaya karşılık verdiği yanıtta, Güney Kıbrıs’ın, uluslar arası hukuk ve Avrupa hukukuna saygı içerisinde egemenliğini ve egemenlik haklarını kullanarak, hidrokarbon alanındaki politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin basın açıklaması ve tehditlerin Türkiye’nin BM sözleşmesine, uluslararası  hukuka ve uygar devletler arasındaki temel davranış ilkelerine saygı duymadığını bir kez daha ortaya koyduğunu” iddia etti.

“Türk açıklamasının içeriği ve dile getirilen tehditlerin, Doğu Akdeniz’de ve bilhassa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetki alanına giren deniz bölgelerinde Türk eylemlerinin artan saldırgan yapısını  gösterdiğini” savunan Rum Bakanlık, adanın yeniden birleşmesi amacıyla müzakerelerin yeninden başlamasının hedeflendiği çabaların gösterildiğine işaret ederek,  bahse konu tehditlerin zamanının, müzakere sürecine zarar verdiğini ileri sürdü.

Rum Hükümeti’nin, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından istifade edilmesinden faydalanacağını tekrar tekrar dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN HAK TALEP ETTİĞİ KISIMDA DOĞAL ZENGİNLİK OLMADIĞI İDDİASI

Öte yandan, Politis gazetesi, “Türkiye 6’ıncı Parselin Yanlış Yarısını İstiyor” şeklindeki mizahi başlıkla verdiği haberinde, Türkiye’nin, ENI ve Total’i ima ederek, yabancı şirketlerin 6’ıncı parselin kendi kıta sahanlığına girdiğini düşündüğü kısmında araştırma ve sondaj yapılmasına izine vermeyeceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, 6’ıncı parselin tamamında araştırma yapılmasını engelleyeceğine dair bir uyarıda bulunmadığına dikkat çeken gazete, zaman zaman yayımlanan Türk haritalarında, Türkiye’nin 6’ıncı parselin kuzey yarı kısmını istediğinin görüldüğünü savundu.

Türkiye’nin 6’ıncı parselin bir bölümünde araştırma ve sondaj çalışmalarını engellemek için müdahalede bulunmasına gerek kaymayacağını iddia eden gazete, Güney Kıbrıs ve şirketler hesabına yapılan araştırmalardan, 6’ıncı parselin cezp edici bölgelerinin güneydoğu bölgesinde, yani Türkiye’nin araştırma ve sondajlar konusunda “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yetki alanına girdiğini “tanıdığı” bölgede bulunduğunun ortaya çıktığını savundu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Çipras’la görüştü08 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • VİDEOLU: İşte Rum Temsilciler Meclisi'nde yaşanan olaylar...07 Nisan 2017 Cuma 18:12
  • Enosis listeden çıktı, bayraklar yarıya indi!07 Nisan 2017 Cuma 16:48
  • Enosis kutlamasının iptali, istifa getirdi07 Nisan 2017 Cuma 15:10
  • AKEL Genel Sekreteri'ne saldırı07 Nisan 2017 Cuma 15:01
  • ELAM: "Rezil olma&boyun eğme günü"07 Nisan 2017 Cuma 14:18
  • Rum Meclisi kararını verdi: Enosis kararı bertaraf edildi!07 Nisan 2017 Cuma 13:10
  • Kritik oylama birazdan başlıyor...07 Nisan 2017 Cuma 13:08
  • Polis gözleminde meclis toplantısı sürüyor...07 Nisan 2017 Cuma 12:46
  • EDEK, öneriye karşı oy vereceğini açıkladı07 Nisan 2017 Cuma 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti