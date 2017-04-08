Güney Kıbrıs enerji politikasını sürdürecek

Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin enerji alanında yaptığı son açıklamalara yanıt vererek, hidrokarbon alanındaki politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu duyurdu.

Alithia gazetesine göre, Türkiye Dışişleri Bakanlığı 6 Nisan Perşembe günü, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 6 numaralı parselin önemli bir bölümünün Türkiye’nin kıta sahanlığı sınırları içerisinde kaldığına işaret etti. Bakanlık ayrıca, yabancı şirketlerin, deniz yetki alanlarında izinsiz hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğine dair bir açıklamada bulundu.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı da bu açıklamaya karşılık verdiği yanıtta, Güney Kıbrıs’ın, uluslar arası hukuk ve Avrupa hukukuna saygı içerisinde egemenliğini ve egemenlik haklarını kullanarak, hidrokarbon alanındaki politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin basın açıklaması ve tehditlerin Türkiye’nin BM sözleşmesine, uluslararası hukuka ve uygar devletler arasındaki temel davranış ilkelerine saygı duymadığını bir kez daha ortaya koyduğunu” iddia etti.

“Türk açıklamasının içeriği ve dile getirilen tehditlerin, Doğu Akdeniz’de ve bilhassa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetki alanına giren deniz bölgelerinde Türk eylemlerinin artan saldırgan yapısını gösterdiğini” savunan Rum Bakanlık, adanın yeniden birleşmesi amacıyla müzakerelerin yeninden başlamasının hedeflendiği çabaların gösterildiğine işaret ederek, bahse konu tehditlerin zamanının, müzakere sürecine zarar verdiğini ileri sürdü.

Rum Hükümeti’nin, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs’ın doğal kaynaklarından istifade edilmesinden faydalanacağını tekrar tekrar dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN HAK TALEP ETTİĞİ KISIMDA DOĞAL ZENGİNLİK OLMADIĞI İDDİASI

Öte yandan, Politis gazetesi, “Türkiye 6’ıncı Parselin Yanlış Yarısını İstiyor” şeklindeki mizahi başlıkla verdiği haberinde, Türkiye’nin, ENI ve Total’i ima ederek, yabancı şirketlerin 6’ıncı parselin kendi kıta sahanlığına girdiğini düşündüğü kısmında araştırma ve sondaj yapılmasına izine vermeyeceği uyarısında bulunduğunu yazdı.

Türk Dışişleri Bakanlığı’nın, 6’ıncı parselin tamamında araştırma yapılmasını engelleyeceğine dair bir uyarıda bulunmadığına dikkat çeken gazete, zaman zaman yayımlanan Türk haritalarında, Türkiye’nin 6’ıncı parselin kuzey yarı kısmını istediğinin görüldüğünü savundu.

Türkiye’nin 6’ıncı parselin bir bölümünde araştırma ve sondaj çalışmalarını engellemek için müdahalede bulunmasına gerek kaymayacağını iddia eden gazete, Güney Kıbrıs ve şirketler hesabına yapılan araştırmalardan, 6’ıncı parselin cezp edici bölgelerinin güneydoğu bölgesinde, yani Türkiye’nin araştırma ve sondajlar konusunda “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yetki alanına girdiğini “tanıdığı” bölgede bulunduğunun ortaya çıktığını savundu.