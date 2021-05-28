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Güney Kıbrıs Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Pilidou Rekabet Konseyinin sanayi politikası ve dijitalleşme konferansına katıldı

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Portekiz’in başkanlığı altında Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliğinin Rekabet Bakanları toplasının merkezinde dijital platform ve Birliğin otonom dijitalleşmesi geniş politikası ile ilgili iki yasa tasarısı paketi yer aldı.
Güney Kıbrıs Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Pilidou Rekabet Konseyinin sanayi politikası ve dijitalleşme konferansına katıldı

Portekiz’in başkanlığı altında Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliğinin Rekabet Bakanları toplasının merkezinde dijital platform ve Birliğin otonom dijitalleşmesi geniş politikası ile ilgili iki yasa tasarısı paketi yer aldı. Toplantıya Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Bayan Natasa Pilidou da katıldı.


Rum Bakan konuyla ilgili konuşmasında “basının ihtiyaçlarına hizmet edecek ayarlayıcı bir çerçevenin oluşturulması ihtiyacına” dikkat çekerek bunun Avrupa işletmelerine uluslararası düzeyde gelişmelerine olanak sağlayabileceğini vurguladı.


AB 27’ler Komisyonun inisiyatiflerini selamlayarak, elektronik ticaret de dâhil, güvenli, şeffaf ve rekabetçi dijital çevre oluşturulması gerektiğini vurguladılar.


Bakanlığın açıklamasına göre, 27’ler AB’nin, temel sütunu dijital ve yeşil geçiş olan Sanayi Politikasının yeniden gözden geçirilmesi konusunda görüş teatisinde bulundular.

Bakan konuşmasında, ortak bir pazar kurulması gerektiğini belirterek eko sisteme, sağlık ve turizm gibi büyük zorluklarla karşı karşıya bulunan sektörlere özel bir önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dijital ve yeşil geçişle ilgili olarak Bakan Özellikle dijital ve yeşil geçişe atıfta bulunarak, KOBİ'lerin bunlardan dışlanmaması gerektiğini belirterek, yeterli finansmanın ve çok uluslu projelerin desteklenmesinin önemini vurguladı. 


Pilidou ayrıca Komiser Vestager ve Breton ile çalışma yemeğine de katılarak Avrupa ekonomisinin salgının etkilerinden kurtulabilmesi konusunda görüş teatisinde bulundu.

Rum Bakan bu çerçevede işletmelerin desteklenmeye devam edilmesine ve ortak pazarda finansman alternatiflerinin öneminde değindi.

Rum Bakan son olarak bir sonraki gözden geçirmede toplantısında devlet desteklerinde kanunların esnekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
 
Pilidou enerji konularında  Kadri Simpson ve iç Pazar konularında Komiser Thierry Breton ile görüşecek.

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