Güney Kıbrıs futbola noktayı koydu

Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) koronavirüs salgını nedeniyle Futbol Liglerinin sonlandırdığını açıklarken takım sayısını gelecek sezon 12’den 14’e çıkardı.

Türkiye’de olduğu gibi, Kıbrıs Futbol liglerinin başlayıp başlamama kararını Kıbrıs Futbol Federasyonuna bırakan yetkililerin bu kararının ardından toplanan KOP yönetimi, 23 haftası geride kalan ligin kalan kısmının toplum sağlığını riske atmama adına Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığını açıkladı.

KOP ligleri bulunduğu şekilde tescil ederken, küme düşürmeyip, takım sayısını artırma kararı aldı.

Bu kararla birlikte Avrupa Kupalarına katılacak olan takımların daha sonra açıklanacağı ve 12 takımlı üst ligin, gelecek sezon 1.ligden gelecek 2 takımla birlikte 14 takımlı bir lig şeklinde oynanacağı açıklandı.

1. Ligde lider durumda bulunan ve şampiyon ilan edilmeyen Omonia Şampiyonlar Ligine katılma hakkı elde eden takım oldu