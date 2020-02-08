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Güney Kıbrıs füze satın alıyor

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Güney Kıbrıs , 240 milyon euro değerinde füze satın alacak. Fransız haber ajansı AFP, füzelerin Mistral ve Exocet tipi olduğunu duyurdu.
Güney Kıbrıs füze satın alıyor

Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Cumhuriyeti, 240 milyon euro değerinde füze satın alacağını duyurdu. Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Silah sistemlerinin iyileştirilmesi için 240 milyon euroluk kontratlar imzalandı" ifadesine yer verildi. Bakanlık, ulusal güvenlik meselesi olduğu için konu hakkında fazla ayrıntının verilmeyeceğini vurguladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güney Kıbrıslı bir askeri yetkili, kısa menzilli Mistral tipi karadan havaya füzeler için aralık ayında Avrupalı silah üreticisi MBDA ile 150 milyon euroluk kontrat imzalandığını söyledi. MBDA ile ayrıca 90 milyon euro değerinde gemisavar Exocet füzesi satın almak için kontrat imzalandığı bildiriliyor..

Türkiye İHA göndermişti

Türkiye, sondaj gemileriyle Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmaları yürütüyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl aralık ayında sondaj gemilerine eşlik etmesi için adaya İHA ve SİHA'larını gönderdiğini duyurmuştu.

AB, Türkiye'yi AB üyesi  Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki haklarını ihlal etmekle suçlarken Türkiye, faaliyet alanlarının kendi kıta sahanlığı ile Kıbrıslı Türklere ait bölgeleri kapsadığını savunuyor. AB, Türkiye'nin doğalgaz faaliyetlerini kınayarak yaptırımlar için çerçeve karar almıştı.

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail ise geçen ay Avrupa pazarına doğalgaz sevkiyatı için deniz altından geçecek EastMed boru hattının inşasını öngören altı milyar euroluk anlaşma imzaladı. Yaklaşık iki bin kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattıyla İsrail açıklarından çıkartılacak doğalgazın 2025 yılından itibaren Avrupa'ya ulaştırılması hedefleniyor

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