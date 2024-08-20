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Güney Kıbrıs GPS sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili tedbir aldı

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Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis, Küresel Konumlama Sistemi’nin (Global Positioning System-GPS) sisteminde yurt dışında yapılan müdahalelerin içteki kritik hizmetlerde aksama yaratmaması için gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.
Güney Kıbrıs GPS sisteminde yaşanan sorunlarla ilgili tedbir aldı

Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafiadis, Küresel Konumlama Sistemi’nin (Global Positioning System-GPS) sisteminde yurt dışında yapılan müdahalelerin içteki kritik hizmetlerde aksama yaratmaması için gereken tedbirlerin alındığını açıkladı.

Alithia gazetesinin haberine göre Vafiadis, bir süredir GPS sistemlerine yapılan müdahale ve bunların ne gibi problemler yaratabileceğine dair bir soru üzerine, ne yazık ki bu durumu değiştiremeyeceklerini ve tüm bölgenin bu sorundan etkilendiğini söyledi.

Habere göre Vafiadis, bu sorundan etkilenen diğer ülkelerle iletişime geçmediklerini ve ne gibi sorunlar yaşandığını bilmediklerini ifade ederken, kendilerinin durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bazı hizmetlerin bu müdahalelerden etkilendiğini fark ettiklerini; ancak kritik altyapılarla ilgili gereken tedbirlerin alındığını kaydetti.

GPS sistemine yapılan dış müdahalelerin hava sahasını etkilemediğini belirten Vafiadis, mevcut sistemin hava sahasında sorunsuz şekilde hizmet verilmesini sağladığını söyledi.

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