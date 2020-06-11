  • BIST 110.029
  • Altın 377,656
  • Dolar 6,7765
  • Euro 7,7109
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Güney Kıbrıs Havacılık Şirketlerine 6,3 Milyon Euro Teşvik Veriyor

» »
Güney Kıbrıs Havacılık Şirketlerine 6,3 Milyon Euro Teşvik Veriyor
Güney Kıbrıs Havacılık Şirketlerine 6,3 Milyon Euro Teşvik Veriyor

Rum Bakanlar Kurulu’nun, koronavirüs pandemisinden darbe alan turizm sektörünü canlandırabilmek için, havacılık şirketlerine 6,3 milyon Euro’luk teşvik verilmesini onayladığı bildirildi.

Politis gazetesi, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ta en fazla yolcu trafiğinin Ekim ayında yaşanması konusunda öngörüde bulunduğunu ve Ekim’de Güney Kıbrıs’taki havalimanlarından yaklaşık 693 bin yolcunun geçeceğinin tahmin edildiğini yazdı.

Gazete, yıl sonuna kadar ise yaklaşık 2 milyon 742 bin yolcunun Larnaka ve Baf havalimanlarından geçmesinin beklendiğini ve en az yolcu trafiğinin de yaklaşık 460 bin yolcu ile Ağustos ayında yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, verilecek teşvikle bu yıl için Güney Kıbrıs’a daha fazla turist çekilebilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz Üsler Bölgesinde Askeri Olmayan Bölgelerin Kalkınmasına İlişkin Tarihi Gün10 Haziran 2020 Çarşamba 10:58
  • YDP’nin Cumhurbaşkanı’nın Görev Süresiyle İlgili Açtığı Dava Yarın Anayasa Mahkemesi’nde Görüşülecek10 Haziran 2020 Çarşamba 10:37
  • Güney'de 2 yeni vaka10 Haziran 2020 Çarşamba 10:11
  • Erdoğan’ın Açıklamaları Rum Basınında10 Haziran 2020 Çarşamba 10:00
  • AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’dan Başbakan Tatar’a Yanıt10 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • Güney Kıbrıs’ta bugün yeni vaka yok09 Haziran 2020 Salı 18:39
  • Güney'de de denizanası problemi büyüyor09 Haziran 2020 Salı 17:06
  • Kusios: Anastasiadis konuyla ilgileniyor09 Haziran 2020 Salı 16:26
  • Güney Kıbrıs’ta Bugün İtibarıyla Uçuşlar Başladı09 Haziran 2020 Salı 15:37
  • Güney Kıbrıs’ta Bugün İtibarıyla Uçuşlar Başladı09 Haziran 2020 Salı 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti