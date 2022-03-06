Güney Kıbrıs Hayvan Yemi Sıkıntısıyla Karşı Karşıya

Güney Kıbrıs’ta hayvan yemi yeterliliğiyle ilgili durumun zor olduğu ve piyasada faaliyet gösteren kuruluşların piyasadaki toplam rezervler konusunda yoğun endişe içerisinde oldukları haber verildi.



Özellikle hayvan besicileri arasında yoğun endişenin hakim olduğunu yazan Politis, somut olarak, Rum tarafında bir buçuk ay yetecek kadar hayvan yemi stoku kaldığını, tahıl konusunda ise durumun daha iyi olduğunu çünkü yaklaşık 4 aylık stok bulunduğunu belirtti.



Gazeteye göre “Adelfi” şirketi CEO’su Andreu Hirostasia ise KİPE’ye yaptığı açıklamada, dün piyasaya 15 gün daha yetecek kadar mısır siparişi verildiğini söyledi.



Romanya ve Bulgaristan’dan verilen yeni siparişlerin bir hafta öncesine göre ton başına 80 Euro daha pahalıya verildiğini dile getiren Hirostasia, savaşın bitmemesi ve piyasaya Rusya ile Ukrayna’nın sahip olduğu stokların girmemesi halinde tahıl fiyatları hakkında konuşamayacakları gibi ithalatını da yapamayacaklarını ifade etti.



Rum Büyük Baş Hayvan Besicileri Örgütü Genel Müdürü Nikos Papakiriaku da açıklamasında, tahıl fiyatlarının 2020 yılına göre yüzde 80 oranında arttığını ve savaş yüzünden daha da artmasının beklendiğini dile getirirken, “Miloubar Cyprus LTD” isimli tahıl ithalat şirketinden Kostas Konstantinu ise açıklamasında, 9 gündür Romanya’nın Köstence limanında gemileri olduğunu ve yükleme için sıra beklediklerini dile getirdi.