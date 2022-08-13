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Güney Kıbrıs ile ABD arasında askeri tatbikat icra edildi

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Rum Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rum Komando Komutanlığı ile ABD Silahlı Kuvvetleri’nin, 11-22 Temmuz tarihleri arasında ilgili özel harekât timlerinin katılımıyla “Guardian-2022” isimli askeri tatbikat icra ettiğini yazdı.
Güney Kıbrıs ile ABD arasında askeri tatbikat icra edildi

 

Habere göre, Rum Savunma Bakanlığı tatbikatın senaryosunun, çeşitli bireysel ve grup silâh atış türleri, yerleşim yerlerindeki mücadele eğitimini, personelin ilk yardım öğeleri konusunda eğitilmesini içerdiğini belirtti.

Tatbikatın bir bölümüne katılan Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis, tatbikata katılan birlikleri tebrik ederek Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve savunma alanlarında iki ülke arasında var olan iş birliğinin önemini dile getirdi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında Bakanlığın talimatları doğrultusunda RMMO’nun dost ülkelerin silahlı kuvvetleri ile geliştirdiği uluslararası iş birliğinin bir parçasını teşkil eden tatbikatın, oldukça faydalı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı ayrıca RMMO’nun Özel Kuvvetler personeline, ABD’nin denk birimleriyle birlikte tatbikata katılma olanağının, eğitim ve iş birliği düzeyini yükselterek iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki mükemmel ilişkiye katkı koyduğunu da ifade etti.  

RMMO ALMANYA’DA YARIŞMAYA KATILACAK

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde yine Savunma Bakanlığının açıklamasına dayanarak Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Almanya’da düzenlenecek olan “Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı" yarışmasına katılacağını yazdı.

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