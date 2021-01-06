Güney Kıbrıs ile ABD arasında niyet bildirisi imzalandı

Güney Kıbrıs ile ABD arasında sınır güvenliğinde iş birliğinin artırılmasını hedefleyen niyet bildirisi imzalandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf ile Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, 'bölgedeki ortak tehditlerle mücadele yetisini artırmak ve istikrarı sağlamak' amacıyla Güney Kıbrıs Rum kesiminde niyet bildirisine imza attı.

İmza töreninde konuşan Rum Bakan Hristodulidis, Wolf'un Güney Kıbrıs ziyaretinin, iki ülke arasındaki iş birliğinin son dönemde ne kadar ilerlediğinin kanıtı olduğunu iddia etti.

Hristodulidis, Wolf'un ziyaretinin, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de, bölgesel güvenliği etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini, ABD'li yetkililerin son dönemde sürekli gerçekleştirdikleri ziyaretlerin iş birliği için yeni ve dinamik koşulların oluşmasını sağladığını savundu.

Görüşmede, Güney Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da Wolf'a bilgi verdiğini ifade eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile ABD arasında eylül ayında imzalanan anlaşma gereği, Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği Merkezi (CYCLOPS) güvenlik ve savunma eğitim merkezinin temellerinin atıldığını da hatırlattı.

Wolf da ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığa inandığını ifade etti.

Görüşmede, "Doğu Akdeniz'deki ortak güvenlik sorunları ve istikrarın sürdürülmesi" gibi konuları ele aldıklarını kaydeden Wolf, "tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda güçlü iş birliğine gidilmesinden gurur duyduğunu" söyledi.