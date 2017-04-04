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Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki anlaşma güncelleniyor

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Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki anlaşma güncelleniyor
Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek için, dün Paris’e gittiği haber verildi.

Fokaidis’in ziyareti sırasında, iki ülke arasında 2007 yılında yapılan Savunma İşbirliği Anlaşması’nın güncelleneceğini yazan Simerini, Fokaidis’in Paris’te Fransız muhatabı Jean Yves Le Drian ile bir araya geleceğini kaydetti.

Görüşme sırasında, 2007 yılında yapılan mevcut savunma anlaşmasını güncelleyecek olan Savunma İşbirliği Anlaşması’na imza konmasının beklendiğini belirten gazete, görüşmede, ikili ilişkiler haricinde, bölgesel güvenlik konuları ile Avrupa’yı ilgilendiren konuların ele alınmasının beklendiğini de ekledi.

İSRAİL İLE RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARI ARASINDA İSTİŞARELER

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, İsrail ve Rum Dışişleri Bakanlıkları Genel Müdürleri arasında Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen siyasi istişarelerde, Kıbrıs sorunu, enerji, Yunanistan’la işbirliği aynı zamanda bölgesel gelişmelerin ele alındığı haber verildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Aleksandros Zinon ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü, Büyükelçi Yuval Rotem arasında, dün Güney Lefkoşa’da siyasi istişareler yapıldığını yazan gazete, görüşmede, diğer konuların ele alınmasının yanında, Orta Doğu’daki barış süreci, Türkiye’deki durum ve Suriye ile İran gibi diğer bölgesel gelişmelerle alakalı fikir alışverişinde bulunulduğunu da ifade etti.

Gazete, bu görüşmeyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi bir düzeyde olduğunun, bir kez daha teyit edildiğini ekledi.

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