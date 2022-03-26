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Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında İş Birliği

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Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında İş Birliği
Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında İş Birliği

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas’ın ve beraberindeki heyetin, 21-24 Mart tarihlerinde İsrail’e gerçekleştirdiği resmi temaslara yer verdi.

Lukas’ın, İsrail Uluslararası Savunma İş birliği (SIBAT) Müdürü Yair Kulas’ın daveti üzerine bu ziyareti yaptığını yazan gazete, Lukas’ın, temasları sırasında teçhizat, araştırma ve kalkınma alanlarında iş birliği yapılması konusunu da derinlemesine ele aldığını belirtti.

Habere göre Lukas, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Eshel ile de bir araya geldi.

Lukas’ın temaslarında iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin önemi vurgulanırken, geniş bölgedeki güvenlik sorunları da ele alındı.

Rum heyet temasları çerçevesinde İsrail savunma sanayi şirketlerini de ziyaret ederek, şirketlerin olanakları konusunda ayrıntılı bilgi aldı.

Rum heyet ayrıca Yad Vashem Anıtı, Kudüs Patrikhanesi ile Kutsal Kabir Kilisesi’ni de ziyaret etti.

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