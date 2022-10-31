Güney Kıbrıs ile İsviçre arasında mülteciler konusunda anlaşma imzalanacak

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in bugün İsviçre’de, göç konularıyla mücadele edilmesi için Güney Kıbrıs’ın İsviçre tarafından finanse edilmesine dair bir anlaşma imzalayacağı haber verildi.

Nuris’in dünden bu yana İsviçre’de bulunduğunu ve Güney Kıbrıs’taki mülteci akışlarının yönetilmesi için bugün İsviçre’de 10 milyon Euro tutarında bir finansman anlaşması imzalayacağını yazan Alithia gazetesi, içişleri bakanlığından yapılan açıklamaya dayanarak, Nuris’in bugün İsviçre’de, Adalet ve Polis Dairesi Bakanı Karin Keller-Sutter’le, aşırı göç yüküyle karşı karşıya bulunan Avrupa ülkeleriyle ilgili İsviçre destek mekanizması çerçevesinde, bir anlaşmaya imza atacağını belirtti.

Gazete Nuris’in İsviçre’de bulunacağı süre içerisinde ikili görüşmeler yapacağını aynı zamanda iki ülkenin teknokratları düzeyinde de görüşmeler gerçekleştirileceğini ekledi.