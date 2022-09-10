Güney Kıbrıs ile İtalya arasında tatbikat...

Güney Kıbrıs ve İtalya'nın hava ve deniz kuvvetleri arasında dün küçük ölçekli arama-kurtarma tatbikatı icra edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden (KSED) yapılan açıklamaya dayanarak, Güney Kıbrıs ile İtalya hava deniz kuvvetlerinin katılımıyla dün sabah “CYPIT-01/22” isimli küçük ölçekli, ortak bir arama-kurtarma tatbikatı yapıldığını yazdı.

Tatbikatın, İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait “Francesco Mibelli” isimli fırkateyn, “İonnidis” isimli açık deniz gemisi, RMMO’ya ait arama-kurtarma helikopteri ve diğer ilgili birimlerin katılımıyla Kıbrıs’ın güney deniz bölgesinde gerçekleştirildiğini yazan gazete tatbikatın, iki ülkenin, arama-kurtarma alanlarındaki birlikleri arsında son yıllarda gerçekleştirilen ortak faaliyetlerin bir devamını teşkil ettiğini de belirtti.

-Petridis KSED hakkında konuştu

Haravgi gazetesine göre Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ni arama kurtarma konularında ve insani sorunlarda Doğu Akdeniz’in “süsü” olarak nitelendirdi.

Petridis, KSED merkezinde dün gerçekleştirilen yıllık eğitim seminerinde yaptığı konuşmada İtalya ile Güney Kıbrıs arasındaki eğitim konularında arama kurtarma operasyonun gelişim halinde olduğundan söz ederek, KSED’in Doğu Akdeniz’in geniş bölgesi için bir süsü teşkil ettiğini belirtti.

Petridis, Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ülkeleri arasında zaman zaman imzalanan anlaşmaların, KSED’in oynadığı önemli rolü ortaya koyduğunu da ifade etti.