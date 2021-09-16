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Güney Kıbrıs İle Mısır, “Afrodit”ten Doğal Gaz Taşınması İçin Çalışma Başlatıyor

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Güney Kıbrıs İle Mısır, “Afrodit”ten Doğal Gaz Taşınması İçin Çalışma Başlatıyor
Güney Kıbrıs İle Mısır, “Afrodit”ten Doğal Gaz Taşınması İçin Çalışma Başlatıyor

Güney Kıbrıs ve Mısır’da, sözde Rum Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağından Mısır’daki sıvılaştırma terminaline doğal gaz taşınması için bir çalışma yapılmasına dair prosedürlerin yoğun bir aşamaya girdiği haber verildi.

Kararın dün Kahire’de toplanan iki ülkenin teknik komite temsilcileri tarafından alındığını yazan Alithia gazetesi, toplantıya Güney Kıbrıs adına Enerji Bakanlığı ve Rum Hidrokarbon Şirketi’nden beş temsilcinin katıldığını belirtti.

İki ülkenin teknik komitelerinin, Rum-Mısır Enerji Bakanlarının kısa zaman önce konuyla ilgili aldıkları kararı pratiğe döktüklerini yazan gazete, Rum Teknik Komitesinin Başkanı Dimitris Fessas’ın konu hakkında Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na (KİPE) açıklamasına yer verdi.

İki ülke temsilcilerinin temaslarının hali hazırda internet üzerinden yapıldığını fakat dünkü yüz yüze görüşmelerin önemli olduğunu dile getiren Fessas, iki ülkenin doğal gazın taşınması ve sonuçlarının değerlendirilmesin ilişkin teknik çalışmasının ilerleyebilmesi için teknik detayların ele alındığı dünkü toplantıda ayrıca önümüzdeki görüşmelerle ilgili takvimin kararlaştırıldığını ifade etti.

Bu çalışmayla birlikte iki ülke açısından tarihi öneme sahip olan boru hattının planlamasını inceleyebileceklerini dile getiren Fessas, söz konusu çalışmada, Mısır’daki mevcut altyapılardan yararlanılması, aynı zamanda bu boru hattının bölgede gelişen diğer projelerle bağlantısının nasıl kurulacağının planlamasının iyileştirilmesi konusunda yöntemler aranacağını sözlerine ekledi.

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