Güney Kıbrıs ile Mısır arasında anlaşma

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, dün, önemli alanlarda bir dizi işbirliği anlaşması ve memorandum imzalandığı bildirildi.

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında, dün, önemli alanlarda bir dizi işbirliği anlaşması ve memorandum imzalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Maliye Bakanlığı’nda imzalanan anlaşma ve memorandumlar arasında, “Kıbrıs-Mısır Hükümetler Arası Komite 2. Zirvesi Protokolü”, çalışma alanındaki işbirliği anlaşması, kültürel mirasın korunmasıyla ilgili işbirliği anlaşması, yatırım ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesine yönelik işbirliği memorandumu ve her iki ülkenin ticaret ve sanayi odaları arasında işbirliği memorandumunun bulunduğunu yazdı.

Habere göre Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, imzalanan işbirliği anlaşmaları ile memorandumların, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda atılmış önemli adımlar olduğunu belirterek, Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.