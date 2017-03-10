Güney Kıbrıs ile Mısır arasında deniz-hava bağlantısı

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında turizm amacıya denizden ve havadan bağlantıların olması yönünde çalışmaların yürütüldüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesine konuşan Baf Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andreas Dimitriadis, Kıbrıs Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ile Rum Büyük Kalkınma Birliği’nin Mısır’a yaptığı ziyaretin sonuçlarından söz etti.

Görüşmede Güney Kıbrıs ile Mısır arasında kıyı gemiciliği bağlantısının olması konusunun Mısırlı heyetçe olumlu karşılandığını söyleyen Dimitriadis, ilk aşamada deniz bağlantısının, yaz dönemlerinde seferler düzenleyen kruvaziyer gemileriyle olmasının düşünüldüğünü belirtti.

Dimitriadis, ayrıntılar daha konuşulmasa da muhtemelen Limasol Limanı’nın kullanılacağından söz etti.

Mısır-Baf hava bağlantısı konusunda da Mısırlı heyetin yine olumlu mesajlar verdiğini anlatan Dimitriadis, Mısır’la ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Mısırlı girişimcilerin Baf’ta faaliyet göstermesi yönündeki çabaların olumlu olduğunu ifade etti.