Güney Kıbrıs ile Mısır Dışişleri görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin dün Kahire’de yaptığı görüşmede ikili ilişkileri, Yunanistan’la olan üçlü işbirliği, Doğu Akdeniz’deki meydan okumalar, Ukrayna savaşı ve Kıbrıs sorununu ele aldıklarını yazdı. Kasulidis, temasların tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin stratejik ortaklık ilişkisiyle ilgili tüm konuları derinlemesine ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi..

Şukri’yle yaptıkları görüşmenin büyük bir kısmında ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Kasulidis, iki ülke arasındaki hükümetler arası görüşmeye değinerek, iki ülkenin cumhurbaşkanlarından, sonbaharda Güney Kıbrıs’ta yapılacak ikinci “G2G” toplantısının hazırlıklarına öncülük etme direktifi aldıklarını belirtti.

Görüşmelerinin, Yunanistan’la olan üçlü işbirliğini değerlendirmeleri açısından iyi bir fırsat olduğunu da ifade eden Kasulidis, görüşmede, bölgesel işbirliği ve Doğu Akdeniz’deki meydan okumalarla ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını da belirtti.

Kasulidis, Mısır’ın Libya karşısındaki sorumlu ve dengeleyici rolünün önemi yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki durum dahil olmak üzere, Orta Doğu’daki barış sürecinin tüm boyutlarıyla ilgili kritik katkısının önemine de değindi.

Görüşmede, Mısır-AB ilişkileriyle ilgili mevcut durum konusunda fikir teatisinde bulunulduğunu da yazan gazete, Kasulidis’in, Mısır’ın bölgede stratejik bir kale ve önemli bir ortak olduğunu, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın, AB-Mısır ilişkilerindeki iyi bir dinamiğin korunmasını aktif bir şekilde desteklemeyi sürdüreceğini vurguladığını da aktardı.

Kasulidis açıklamasında ayrıca, Avrupa Birliği'nin, Doğu Akdeniz’in gerek doğal gazın taşınması, gerek de daha temiz enerji kaynakları konusunda alternatif bir enerji koridoru olarak önemli bir rol oynayabileceğinin farkında olmasına işaret etmekten mutluluk duyduğunu da söyledi.

Kasulidis, Mısır’ın “COP 27’nin” ev sahibi olarak, göz önünde bulundurulan tüm bu seçeneklerde merkezi bir role sahip olmaktan başka seçeneği olmadığına da işaret etti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın bu yıl başkanlık ettiği “EMGF” gibi başarılı oluşumlara da değinerek, bunun ilkelere ve ortak stratejik çıkarlara dayalı olan çok taraflı bir parlak işbirliği örneği olduğuna işaret etti.

Kasulidis, açıklamasının sonunda, kendisine, Mısır Dışişleri Bakanını Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirme, aynı zamanda Şukri’ye Mısır’ın desteğinden ötürü teşekkür etme fırsatı verildiğini de sözlerine ekledi.